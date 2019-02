Investment Banking

Créée en 2017, Colonies se positionne sur le marché très prometteur du coliving qui, à l’instar du coworking vis-à-vis de l’immobilier de bureau, repense les modèles du secteur résidentiel et réinvente l’habitat urbain dans les métropoles.

La société développe un concept de résidence hybride basé sur le partage et le vivre ensemble tout en préservant l’intimité. Cette solution prend tout son sens dans les grandes métropoles, comme à Paris où 36% des Parisiens disent se sentir « seuls » [1] alors même que la Capitale va accueillir de plus en plus d’habitants (+12% d’ici à l’année 2035) [2].

Concrètement, Colonies conçoit et exploite des espaces de logements offrant à ses habitants le confort d’un studio privatif entièrement meublé, et l’accès à des espaces de vie partagés dans un esprit convivial (salle de sport, laverie, rooftop…).

La société leur propose également un large panel de services et de gérer l’administratif de A à Z. Enfin, Colonies leur assure une plus grande flexibilité : la seule garantie demandée est une preuve de la situation du locataire, et toutes les démarches sont simplifiées (réservation en ligne, formules tout inclus, etc.). Une solution idéale pour les jeunes actifs, mais aussi les expatriés, les cadres en mobilité professionnelle, les étudiants, les seniors, ainsi que les entreprises qui peinent à loger leurs salariés.

Lauréat du concours « Réinventer la Seine » et avec des projets en développement à Paris, dans les grandes métropoles de province mais également à Genève, Colonies opère déjà avec succès une résidence à Fontainebleau.

« Louer un logement dans une grande ville est aujourd’hui devenu un calvaire. Recherche impossible, lourdeurs administratives, biens vieillissants… De tous les produits immobiliers, le logement est bien celui qui n’a pas su se réinventer. Nous souhaitons tout simplement remettre le locataire au centre de l’expérience de logement » commente Alexandre Martin, co-fondateur de Colonies.

Benoist Grossmann, Managing Partner d’Idinvest, déclare : « Le service proposé par Colonies va jouer un rôle clé dans les villes de demain. Le logement urbain est au cœur des préoccupations des jeunes actifs, des expatriés, des cadres en mobilité professionnelle, des étudiants etc…. Le concept répond à l’évolution du mode de vie au sein des métropoles et au manque criant d’offres adaptées. Avec une équipe dirigeante aux expériences riches et complémentaires et qui a fait ses preuves, nous sommes très confiants pour le futur de Colonies et du coliving en Europe. »