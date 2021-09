Gestion de Patrimoine

Accompagnée de sa société sœur CF Invest et en partenariat avec Colonies, spécialisée dans le coliving et fournisseur de solutions de logement innovantes, ClubFunding vise un double objectif avec ce nouveau produit : proposer une solution de financement d’immobilier locatif originale et performante, tout en répondant au besoin accru de logements en colocation.

Ouvert aux investisseurs particuliers et professionnels, ce véhicule est destiné à financer l’acquisition d’actifs immobiliers résidentiels de colocation proposés et gérés par l’opérateur Colonies, dans le cadre de sa nouvelle offre Supercoloc.

Expert du co-living depuis 2017, Colonies souhaite en effet élargir son offre immobilière à de nouvelles cibles, en proposant aux étudiants et jeunes actifs cette nouvelle solution de colocations. ClubFunding et Colonies, leaders de leurs secteurs respectifs, ont noué ce partenariat exclusif en vue de répondre à une demande accrue de colocation post-covid.

Nouvelle classe d’actif : l’investissement locatif à portée de tous

Développé par ClubFunding et CF Invest, SuperClub permet aux investisseurs de se constituer un portefeuille diversifié d’appartements en colocation via un produit obligataire leur permettant de bénéficier à la fois d’un versement fixe de coupons mensuels et d’un intéressement à la plus-value lors de la revente de l’actif.

Pour accéder à cette classe d’investissement, le ticket d’entrée est de 1 000 €, avec possibilité de récupérer son capital en cas de besoin. De plus, ce produit dispose de la fiscalité avantageuse de la “flat tax” (30 %), non soumis aux revenus fonciers ni à l’IFI. Le TRI cible sera en moyenne de 9,00% [1]. Ce taux pourra évoluer en fonction du prix des appartements à la revente, grâce à l’intéressement à la plus-value.

Diversifier son portefeuille immobilier

Investir via ClubFunding dans les biens proposés par Colonies favorise l’accès à une large gamme d’actifs présents partout en France, avec des surfaces et équipements de logements adaptés aux étudiants et jeunes actifs. L’emplacement étant primordial dans le choix des colocations, les actifs se trouvent systématiquement à proximité des commodités, à moins de 10 minutes de transports publics et dans des zones à forte demande locative qui affichent en général les meilleures rentabilités.

“Aujourd’hui les investisseurs souhaitent accéder à un large éventail de solutions d’investissement afin de diversifier leur épargne. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de Colonies dans le but de proposer une nouvelle classe d’actif à nos clients. SuperClub répond à cette demande et permet dès lors de bénéficier des avantages et des rendements de l’investissement locatif sans ses contraintes”, commente Paul-Eric Perchaud, Directeur du crowdinvesting chez ClubFunding.

“L’innovation a toujours été au service de notre mission : proposer des logements de qualité au plus grand nombre. Avec ce nouveau partenariat, nous allons encore plus loin dans la démocratisation. Une nouvelle offre de colocations de grande qualité, très facilement scalable et accessible à toutes les bourses ; associée à un produit d’investissement unique qui permettra à tous d’investir dans l’habitat de demain” commente François Roth, cofondateur de Colonies.