La publication du PIB chinois pour le troisième trimestre fait état d’une croissance de +4,9% sur un an après une hausse de +3,2% sur un an au deuxième trimestre et une contraction historique de -6,8% sur un an au premier trimestre. Sur l’ensemble des trois premiers trimestres, la croissance chinoise atteint désormais +0,7% sur un an.