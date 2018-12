Encouragée dans son développement, la Fintech propose désormais un accès web à ses services. En complément du smartphone et de la tablette, les internautes pourront ainsi gérer leurs comptes depuis leurs ordinateurs, bénéficiant ainsi du confort d’un grand écran.

Par ailleurs, fidèle à sa politique d’innovation, l’application propose désormais un coach qui alerte l’utilisateur sur des mouvements exceptionnels ou sur des anticipations de libération de cash, comme la fin d’un emprunt ou la libération d’une partie de PEE. L’application offre ainsi un accompagnement unique en matière de gestion de patrimoine.

Enfin, LaFinBox renforce sa politique de partenariat avec un acteur majeur des SCPI : Moniwan by La Française. « Les utilisateurs de LaFinBox nous demandent toujours plus d’établissements connectés, ce qui est notre vocation première. Ils pourront désormais gérer leurs SCPI Moniwan directement dans l’application. » se félicite Stéphane Vallois, co-fondateur de LaFinBox.

Pour Alexis Poughon, Responsable business development de Moniwan, « Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de notre offre : proposer aux épargnants de souscrire et gérer en toute autonomie et en ligne leurs parts de SCPI. Avec LaFinBox, nous offrons un nouveau service à nos clients pour suivre leur investissement en SCPI et leur permettre ainsi de contrôler l’ensemble de leurs actifs depuis une seule et même plateforme ».