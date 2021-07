›  FINTECH 

Fondée à Berlin en 2016, Solarisbank a presque doublé ses revenus nets totaux chaque année, pour atteindre les 35 millions d’euros en 2020. L’entreprise a également levé plus de 160 millions d’euros auprès d’un actionnariat prestigieux incluant notamment les organismes BBVA ou encore VISA.

Solarisbank participe activement à l’émergence de l’« embedded finance » (finance embarquée) en permettant à des marques internationales et à des fintechs à fort potentiel de proposer des services financiers innovants sur le marché européen.

Solarisbank, première plateforme technologique dans le domaine du Banking-as-a-Service (BaaS) en Europe, annonce son lancement officiel en France, marché pour lequel elle s’apprête à proposer un IBAN local. Disposant d’une licence bancaire allemande complète délivrée par l’Autorité Fédérale de Surveillance Financière (BaFin), Solarisbank permet aux entreprises d’offrir leurs propres services bancaires sans avoir besoin d’obtenir une licence, évitant d’avoir à en assumer les importants investissements financiers ainsi que les nombreuses contraintes réglementaires. La plateforme technologique Banking-as-a-Service de Solarisbank propose une large gamme de produits modulaires comme des comptes bancaires numériques, des solutions d’identification et de prêt ainsi que des services de garde d’actifs numériques.

En juin 2020, Solarisbank a levé 60 millions d’euros lors d’une levée de fonds de série C. Ces fonds sont destinés à développer la plateforme technologique et les produits associés, à renforcer ses équipes avec de nouveaux talents et à accélérer son expansion en Europe. En moins d’un an, Solarisbank s’est implantée sur trois des plus grands marchés européens : la France, l’Italie et l’Espagne. M. Jean-François GUILLAUMIN, Directeur Général France de Solarisbank, aura pour mission de piloter la stratégie de croissance sur le marché français.

« Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape dans le développement de Solarisbank. Le marché français de la fintech figure parmi les plus porteurs en Europe et l’arrivée à maturité d’un nombre croissant d’acteurs pousse les banques, les entreprises et les acteurs de la fintech à innover », commente Jean-François GUILLAUMIN, Directeur Général France chez Solarisbank. « Notre objectif est de soutenir la croissance de nos partenaires actuels et futurs en les aidant à renforcer leur offre et à optimiser l’expérience qu’ils procurent à leurs clients. Des IBAN locaux seront bientôt proposés sur les quatre plus grands marchés européens, offrant ainsi plus de flexibilité à nos partenaires ainsi qu’un accès ouvert à l’écosystème financier local ».

Un secteur bancaire qui innove et se digitalise

La fintech est l’un des secteurs les plus dynamiques en Europe et représente l’une des principales composantes de la tech Française. Les fintechs françaises ont levé près d’un milliard et demi d’euros au premier semestre 2021 (soir +228 % par rapport à la même période de 2020) [1] afin de soutenir leur croissance et leur développement. L’implantation de Solarisbank sur le marché français s’inscrit donc dans un contexte mature et propice à l’innovation.

En 2020, les 17 principaux acteurs banque en ligne ou de type « néobanques » rassemblaient 11,7 millions de clients en France, avec une progression pouvant aller jusqu’à 2 millions d’utilisateurs supplémentaires sur l’année. Une tendance qui s’explique notamment par le fait que 84 % des Français réaliseraient des opérations bancaires en ligne et 64 % utiliseraient leur compte de néobanque comme compte principal d’après Deloitte (soit +16 % par rapport à 2019). Parmi les services plébiscités, les services de paiement en ligne sans coordonnées bancaires, les transferts d’argent entre particuliers et les virements instantanés figurent dans le top 3. Solarisbank, qui favorise la finance intégrée en permettant à ses clients du secteur financier de proposer des services innovants, arrive sur le marché français comme un partenaire idéal : son modèle commercial B2B2X permet à toute entreprise quelle qu’elle soit d’intégrer les solutions de Solarisbank dans son portefeuille de produits, de manière personnalisée, tout en gardant un contrôle total sur l’interface et la gestion de la relation clients.

Les services de Solarisbank sont proposés par le biais d’une plateforme technologique faisant l’objet de développement et d’améliorations permanentes, permettant une intégration facile en un temps réduit grâce à l’utilisation d’API. Hébergées dans le cloud, les solutions de Solarisbank sont hautement évolutives et rentables pour les entreprises.

« Les Français considèrent que les services bancaires font partie de leur quotidien, soulignant la nécessité de créer de nouveaux services financiers pour répondre à la demande. D’après nos estimations, environ 500 millions de nouveaux comptes bancaires seront créés dans les années à venir », déclare Timo Weber, Managing Director and General Representative chez Solarisbank. « Chez Solarisbank, nous voulons être à l’avant-garde de cette tendance. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons mettre en place la meilleure équipe sur chacun des marchés afin d’en exploiter le plein potentiel ».

Solarisbank : un fort potentiel à l’échelle européenne

L’arrivée de la Solarisbank sur les marchés français, espagnol et italien, démontre le caractère prometteur de l’expansion de l’entreprise. Solarisbank s’est développée très rapidement, et plus particulièrement au cours des 12 derniers mois. Depuis 2017, les revenus nets totaux ont presque doublé chaque année, pour atteindre 35 millions d’euros en 2020. La société a levé plus de 160 millions d’euros auprès d’un actionnariat de premier plan, incluant notamment BBVA, Samsung Catalyst Fund Digital Impact Fund d’ABN AMRO, finleap ou encore Visa [2]. La valorisation de Solarisbank est aujourd’hui estimée à 320 millions d’euros.

Solarisbank a pu poursuivre le développement de sa plateforme et de ses produits grâce, non seulement, à sa stratégie de développement mais aussi à la confiance renouvelée de ses clients et à l’augmentation du nombre d’utilisateurs finaux. En 2021, ils sont plus d’un million à utiliser les services de Solarisbank en Europe, avec une croissance à deux chiffres, visible sur les derniers mois. Avec son implantation sur trois nouveaux marchés, Solarisbank compte soutenir cette croissance et asseoir sa position de précurseur en Europe avec sa plateforme BaaS.