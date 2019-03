›  FINTECH 

Principal fournisseur de solutions prenant en charge les offres de services financiers numériques, NICE Actimize, entreprise du groupe NICE (Nasdaq : NICE) et leader des solutions de Gestion Autonome Contre la Criminalité Financière, a été sélectionnée par Circle, société spécialisée dans la crypto-finance, pour mettre en œuvre sa stratégie de surveillance et de protection du marché.

La solution Cloud Markets Surveillance (MS) de NICE Actimize permettra à Circle de renforcer ses principales infrastructures afin de se prémunir contre les manipulations du marché pour l’ensemble de ses produits boursiers et ses produits de négociation, dont le volume mensuel de transactions dépasse actuellement les 3 milliards de dollars.

La solution Markets Surveillance (MS) de NICE Actimize permet aux entreprises de détecter rapidement et à moindre coût des formes complexes de manipulation du marché, notamment des opérations de « pump and dump », la superposition et les délits d’initiés, autant de menaces importantes qui pèsent sur les transactions cryptographiques. Il est également important de noter que les moteurs de règles configurables de la solution MS de NICE Actimize réduisent les faux positifs et les coûts en permettant aux entreprises d’adapter les seuils d’alerte à l’activité de trading de leurs clients.

« En tant qu’entreprise leader de crypto-finance, il était important pour nous de travailler avec un fournisseur majeur de solutions de lutte contre la criminalité financière, comme NICE Actimize, qui fournit des solutions de pointe pour le secteur en pleine mutation de la lutte contre la criminalité financière, de la gestion des risques et de la conformité », a déclaré Robert Bench, Conseiller Principal en réglementation et responsable de la conformité chez Circle. « Circle a adopté une position forte sur les questions de réglementation liées aux politiques et à la cryptographie, qui mettent l’accent sur la sécurité de nos clients et de nos investisseurs. L’adaptation de solutions technologiques innovantes, telles que les solutions de conformité des marchés financiers développées par NICE Actimize, afin de répondre aux besoins des organismes de réglementation et de protéger nos actifs, ouvre la porte à cet engagement. »

« Il existe un certain nombre de fournisseurs de solutions de surveillance des marchés qui s’intéressent aux classes d’actifs classiques, mais nous avions besoin d’un partenaire capable d’adapter son expertise du marché traditionnel aux éléments uniques du marché de la cryptographie », a ajouté Bench. « Nous avons choisi de collaborer avec NICE Actimize en raison de sa capacité d’adaptabilité ».

« En tant que leader des services financiers numériques avec des innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’analyse avancée, NICE Actimize continuera d’innover pour le compte de catégories de produits financiers les plus récentes, notamment les crypto-monnaies, les portefeuilles numériques, etc. », a déclaré Craig Costigan. CEO de NICE Actimize. « Nous savons que Circle est un leader dans sa catégorie et qu’il s’est engagé à respecter les normes les plus élevées en matière de protection de la clientèle et nous sommes ravis de faire partie des premiers fournisseurs de solutions de lutte contre la criminalité financière de l’industrie à s’attaquer à la nouvelle catégorie de crypto-monnaies en proposant des protections sécurisées et économiques. »

Tirant profit de l’expérience de NICE Actimize en matière d’instruments OTC, la solution MS propose un ensemble complet de modèles de surveillance permettant de se conformer aux réglementations relatives aux produits et marchés à l’échelle mondiale. Les fonctionnalités analytiques éprouvées de la solution offrent une surveillance entièrement automatisée et une gestion des processus, d’investigation, d’audit et de reporting/tableaux de bord complets. La solution MS utilise également ActOne, la première plate-forme de gestion d’enquêtes sur la criminalité financière du marché reposant sur l’IA et qui sert de plate-forme d’alerte et de gestion des cas de la prochaine génération.