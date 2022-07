La fintech française Bridge mène son premier tour de table d’un montant de 20 M€ auprès de la société européenne de Venture Capital, Truffle Capital et du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France. Ce financement permettra à Bridge de renforcer sa position de leader en France de l’Open Banking, de conquérir de nouveaux segments de marché et de poursuivre son expansion à l’international.

Leader dans l’édition de solutions de paiement et d’agrégation bancaire, Bridge propose une offre complète de produits à destination des entreprises, visant à faciliter et à simplifier le parcours de paiements et l’accès à la donnée bancaire. Bridge compte à ce jour plus de 200 entreprises clientes.

Bridge sera soutenu par le fonds Truffle Capital, qui accompagne depuis de nombreuses années des fintechs en portefeuille à travers ses fonds dédiés, et par le Groupe BPCE, dont la participation minoritaire sera logée au sein de BPCE Digital & Payments.

Cette série A permettra à l’entreprise de poursuivre son développement à la fois dans les segments historiques de l’Open Banking mais également de soutenir son implantation dans le marché du paiement. Cette ambition s’articule autour de trois axes majeurs :

Rendre accessible au plus grand nombre ses produits de paiement compte à compte qui maximisent les taux de conversion, réduisent les coûts et la fraude, et qui offrent des parcours d’achat fluides aux consommateurs,

L’expansion internationale (avec 7 nouveaux pays en 2022 – Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) de ces technologies de pointe afin de servir chaque client dans ses ambitions européennes et de séduire de nouveaux marchés,

Le renforcement des solutions d’agrégation bancaire et d’enrichissement des données afin de servir les acteurs de la comptabilité, de la gestion de trésorerie, et les banques et acteurs du crédit.

Afin de mener à bien ces projets ambitieux, ce financement permettra également de renforcer l’équipe de Bridge, constituée aujourd’hui de 60 collaborateurs, avec plus de 40 recrutements prévus pour dans les mois à venir.Joan Burkovic, CEO et cofondateur de Bridge commente : « L’émergence des solutions de paiement par virement Open Banking ne fait que démarrer. Chez Bridge, nous sommes aux avant-postes de cette révolution et sommes fiers de contribuer à l’émergence de ce nouveau moyen de paiement et d’œuvrer à le rendre souverain en Europe ! »

Pierre-Antoine Vacheron, directeur Paiements du Groupe BPCE ajoute : « Les solutions d’Open Banking, désormais indissociables des offres de services financiers, permettent de fluidifier les parcours de paiement et d’accès à la donnée. Le Groupe BPCE, qui a pour spécificité de savoir combiner les offres bancaires à celles de ses fintechs, a souhaité accompagner le développement de Bridge, acteur clé de l’Open Banking, dans un modèle original de partenariat avec un fonds de Venture Capital, Truffle Capital. Forts de notre savoirfaire dans l’accompagnement des start-ups, et des synergies déjà identifiées avec nos fintechs PayPlug, Dalenys et Xpollens, ainsi que d’autres entités du Groupe BPCE, nous sommes convaincus que ce partenariat permettra d’accélérer le développement de Bridge pour en faire un leader de ce nouveau segment du marché des paiements. »

Bernard-Louis Roques, cofondateur et directeur général de Truffle Capital déclare : « La DSP2 est une révolution dans le monde bancaire et offre des opportunités formidables pour les fintechs. L’interopérabilité et le partage de données ouvrent de nouveaux segments de croissance comme celui de l’initiation de paiement, qui monte en puissance en France, dans l’UE et particulièrement dans le secteur du e-commerce. Avec sa solide expérience de l’Open Banking, et désormais accompagné par les experts de Truffle Capital, Bridge possède tous les atouts pour tirer pleinement parti de cette révolution et devenir un acteur incontournable dans ce marché. »