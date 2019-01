Gestion de Patrimoine

L’assurance-vie Carrefour Horizons :

Les contrats Carrefour Banque sont : Carrefour Avenir, Carrefour Horizons, Carrefour Perspectives DSK

Carrefour Avenir est le fonds en euros des Contrats d’assurance-vie de Carrefour Banque.

Le contrat Carrefour Horizons s’enrichi en 2019 d’un support en unités de compte offrir à ses clients un choix plus large en termes de diversification et de rendement de leur épargne.

Les 5 supports de Carrefour Horizons sont :

Carrefour Cap est un support en UC, composé d’actions et d’obligations françaises et européennes, géré par Architas (AXA) ;

Parvest Smart Food est un support en UC, composé à 100% d’actions internationales sur la thématique de l’alimentation, géré par BNPP (IMPAX) ;

BNP Paribas Aqua est un support en UC composé à 100% d’actions internationales sur la thématique de l’eau, géré par BNPP ;

Carrefour Sélection est un support en UC composé d’une majorité de fonds en actions, géré par BNPP ;

Carrefour Avenir est un support en euros, géré par AXA.

Les clients Carrefour Banque et Assurance peuvent choisir d’investir dans de nouveaux supports selon leurs profils d’investissement en termes de répartition UC/euros. Carrefour Horizons propose une adhésion possible dès 100€ ou avec la mise en place d’un plan de versement à partir de 15€/mois, et des frais de gestion réduit à 0.5%.