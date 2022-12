Aujourd’hui, la COP15 débute à Montréal afin de convenir d’un nouveau cadre pour la Convention sur la diversité biologique (CDB) et de fixer de nouveaux objectifs en faveur de la préservation de la nature. Lindsey Stewart, director of investment stewardship research chez Morningstar, examine les objectifs de la COP15, la manière dont les gestionnaires d’actifs ont intégré la biodiversité dans leurs activités d’engagement actionnarial et les politiques actuelles de 25 gestionnaires d’actifs.

Les principales conclusions de l’analyse sont :

Sur les 25 gestionnaires d’actifs étudiés, 13 fournissent des détails sur leurs politiques d’actionnariat actif liées à la biodiversité, notamment Alliance Bernstein, AXA, BlackRock, BNP Paribas, Capital Group, LGIM et Schroders.

Cependant, les politiques de Vanguard, State Street et Fidelity Investments n’abordent les questions environnementales qu’au niveau supérieur, en se concentrant sur le climat sans aborder spécifiquement la biodiversité.

Les initiatives d’engagement ciblant les questions liées à la biodiversité gagnent en importance : notamment le Finance for Biodiversity Pledge, qui compte 111 signataires représentant plus de 16 000 milliards de dollars d’actifs, et Nature Action 100, une initiative d’engagement collaborative similaire à Climate Action 100+, dont le lancement est prévu cette année avec un groupe initial de 11 institutions d’investissement.

Les fonds d’investissement ciblant spécifiquement la biodiversité comme thème sont actuellement rares par rapport à ceux ciblant le climat. Il existe 14 fonds qui représentent 1,6 milliard de dollars d’actifs. AXA et Lombard Odier représentent plus de 70% de ces actifs.

Le nouveau cadre de la CDB attendu à l’issue de la COP15 entraînera des modifications des lois et des réglementations dans le monde entier, de la même manière que les accords de Paris et de Glasgow sur le climat ont influencé les actions des décideurs politiques sur le net-zéro. Les gestionnaires d’actifs ont déjà commencé à mettre à jour leurs politiques d’engagement et de vote sur la préservation de la biodiversité.