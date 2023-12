Quels sont, selon vous, les événements les plus marquants de la COP jusqu’à présent du point de vue du financement ?

Une chose dont la COP ne manque pas, c’est une pléthore d’événements. En parcourant les nombreuses annonces, on constate que le rôle du capital et les mécanismes de son déploiement sont reconnus partout - depuis la première annonce du fonds pour les pertes et dommages au tout début de la COP, jusqu’aux déclarations de certains des principaux fonds multilatéraux concernant l’intensification de leurs activités, en passant par l’annonce par les Émirats Arabes Unis de leur propre fonds d’investissement axé sur le climat, doté de 30 milliards de dollars, ou l’annonce d’un nouveau centre de financement de la nature axé sur la région Asie-Pacifique.

Mais plus que tous ces événements, c’est le sentiment général que, dans l’économie réelle à laquelle les investisseurs sont finalement exposés, la transition se fait à une vitesse et à une échelle encore sous-évaluée, et qu’elle reconfigure les chaînes de valeur. Il est clair qu’en tant que société, nous avons entamé cette transition trop tard, ce qui met en péril les objectifs climatiques. Mais cela ne veut pas dire que la transition est lente. En fait, l’inversion en quelques décennies de millénaires de développement économique fondé sur des chaînes de valeur extractives doit être considérée comme un renversement remarquable qui a de profondes implications pour la structure du PIB, de l’économie et des opportunités d’investissement.

Il semble désormais très probable que l’utilisation des combustibles fossiles et les émissions atteindront leur maximum au cours de cette décennie - bien trop tard, mais un point de basculement qui changera le ton de la conversation et enverra un message clair aux investisseurs sur la nécessité de repenser l’allocation de leurs capitaux vers des actifs en transition.

Quels signaux la COP envoie-t-elle aux marchés financiers ? Quels pourraient être les résultats ?

En parlant avec des représentants de différents secteurs, il y a un terme que nous entendons de moins en moins : "difficile à réduire". De plus en plus, les solutions et les voies menant à une économie décarbonisée sont désormais bien connues dans l’ensemble de l’économie. L’acier était considéré comme un secteur difficile à abattre, mais nous avons maintenant les premières tonnes d’acier non fossile produites.

Si les engagements et les financements publics constituent des incitations utiles, le véritable moteur de cette transition est le progrès incessant des nouvelles technologies et des nouveaux systèmes économiques, qui surpassent les systèmes existants.

Dans le domaine de l’énergie, une économie électrifiée et alimentée par des énergies renouvelables sera beaucoup plus rentable que l’actuelle alternative à base de combustibles fossiles.

Dans les systèmes alimentaires, l’investissement dans des modèles plus respectueux de la nature améliorera la résilience et les rendements de notre secteur agricole.

Et dans les systèmes matériels, l’efficacité environnementale équivaut à l’efficacité des ressources qui tend également à l’efficacité économique - la thèse d’investissement de la transition environnementale en un mot.

À la COP, le ton de la conversation dans l’industrie financière change rapidement. Lors de la COP21 à Paris, il y a huit ans, le secteur financier était à peine présent. Les années suivantes, on a commencé à reconnaître, à contrecœur, les implications pour le risque et le rendement. Lors de la COP26 à Glasgow, surnommée la "COP de la finance", l’accent était mis sur les objectifs et les engagements, ainsi que sur le lancement de chiffres en milliers de milliards de dollars. Aujourd’hui, à l’occasion de la COP28, l’attention se déplace vers les raisons pour lesquelles cette transition est importante pour les investisseurs, les raisons pour lesquelles elle a un sens environnemental et financier, la manière dont nous accédons aux opportunités disponibles, déplaçons les capitaux à la vitesse et à l’échelle requises et développons un avantage significatif autour de l’investissement dans la transition pour soutenir nos clients.

Quel sera l’impact de la présence accrue des banques et des entreprises au sein de la COP à l’avenir ?

Cette présence accrue est en fait le signe que le secteur privé est désormais en mouvement et commence à saisir l’ampleur des opportunités qui s’offrent à lui. Les entreprises voient les changements structurels que cette transformation de notre économie va entraîner, et où la bonne stratégie peut leur donner accès à ces opportunités de croissance, changer la dynamique des prix, ou débloquer de nouveaux avantages concurrentiels. Le secteur financier est le partenaire naturel dans ce domaine, car il aide à canaliser les capitaux vers les solutions climatiques les plus efficaces qui ont besoin d’être financées.

Néanmoins, une évolution substantielle des mécanismes de financement ou de l’état d’esprit sera nécessaire. Les opportunités et les besoins de financement de la transition concernent toutes les catégories d’actifs. La plupart des solutions les plus innovantes et les plus disruptives relèveront du domaine des marchés privés, par exemple. L’immobilier, qui représente une valeur de USD 340 000 milliards, représente aujourd’hui une grande partie du défi de la transition - et d’éventuels actifs échoués. De nouvelles classes d’actifs émergent, dans le domaine du carbone et des solutions basées sur la nature - deux catégories qui, selon nous, feront de plus en plus partie de l’allocation d’actifs des investisseurs traditionnels. Et bien sûr, il existe d’autres opportunités sur les marchés cotés, à revenu fixe et dans les matières premières (depuis les matériaux clés de la transition énergétique jusqu’aux matières premières biosourcées et recyclées).

Tout cela nous rappelle cependant que nous allons bien au-delà d’une opportunité « thématique » typique, appartenant à des catégories d’impact ou à la périphérie d’un portefeuille d’investisseurs. Il ne s’agit pas d’une question de sélection de produits thématiques, mais d’allocation d’actifs, et de la manière dont les institutions financières peuvent commencer à envisager les actifs de transition dans toutes les classes d’actifs comme une part croissante des allocations, au fur et à mesure que la transition s’opère.