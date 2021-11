La COP26 est le fer de lance de la course à la neutralité carbone. Bien que cet objectif soit clairement louable, les sceptiques se demandent s’il est même réalisable. Selon les estimations, le coût de la transition s’élèverait à 150 000 milliards de dollars sur 30 ans (soit deux fois le PIB mondial actuel).

Le coût est une chose, mais pour assurer la réussite de la transformation verte, nous devrons également investir ces fonds dans les bons domaines. La technologie jouera sans aucun doute un rôle majeur dans la transition, mais certains projets environnementaux sont encore à l’état embryonnaire ou restent extrêmement peu exploités à l’échelle mondiale.

Examinons les options les plus prometteuses pour limiter les émissions de carbone et lutter contre le changement climatique afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Une chose est sûre : la COP26 a du pain sur la planche. […] »

Veuillez trouver le contenu complet en anglais ci-après : NET ZERO EMISSIONS : PIE IN THE SKY OR PIECE OF CAKE ?