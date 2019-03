Investment Banking

La société nantaise réalise un chiffre d’affaires de 55 M€. L’équipe fondatrice, composée de Pascal Métayer et de trois managers clés, conserve une nette majorité du capital. Créée fin 2009, Systosolar est devenu en moins de dix ans le leader de la distribution de matériel photovoltaïque en France sur le marché des professionnels, à travers sa marque KDI Solar. La société propose un service sur-mesure en mettant à disposition des installateurs une gamme complète de produits (panneaux, onduleurs, câbles, systèmes de fixation) ainsi que l’expertise de son Bureau d’Etudes (accompagnement pour les appels d’offres, suivi post installation) dans des délais courts, couvrant ainsi l’ensemble de leurs besoins. Systosolar adresse principalement le segment des petites et moyennes installations industrielles et agricoles, alors que le segment résidentiel reste marginal dans son activité.

L’opération de recomposition du capital vise à préparer une phase de transmission et accompagner l’entreprise dans son développement. CM-CIC Investissement, chef de file de l’opération, et Sodero Participations prennent une position minoritaire aux côtés de l’équipe fondatrice.

« Grâce à la pertinence de son offre, Systosolar dispose de leviers de croissance de l’ordre de 10 % par an sur un marché hexagonal du photovoltaïque très porteur. Cette opération va lui permettre de consolider ses moyens pour d’une part, répondre à l’accélération de la demande sur son cœur de cible, et d’autre part, conquérir des positions sur le segment résidentiel », indiquent Romain Freismuth et Stéphane Mentzer, Chargé d’affaires et Directeur chez CM-CIC Investissement.

« Nous avons été séduits par une équipe managériale très expérimentée, qui a su nouer des relations étroites à la fois avec ses fournisseurs, fabricants de premier plan à l’échelle mondiale, et ses clients, installateurs à la recherche d’un service de qualité », explique Valérie Allain-Dupré, Directeur de Participations chez Sodero.

« Je me félicite d’avoir pu intéresser à notre projet d’entreprise des partenaires solides avec une vision industrielle et qualifiée, de nature à nous accompagner efficacement. Collectivement, nous pourrons entamer une nouvelle phase de développement », ajoute le fondateur.