Dans notre industrie de la gestion d’actifs, la composante Environnementale a historiquement contribué à l’essor de l’ESG ces dernières années, et ce notamment grâce à la règlementation. La France a été précurseur en la matière sous l’impulsion de l’article 173 de la loi sur la transition énergétique entrée en vigueur dès 2016. Ces règlementations auront pour conséquence de favoriser la transparence des entreprises sur leurs pratiques, les inciter à améliorer ces dernières et harmoniser les données environnementales. Inciter les entreprises à publier leurs données environnementales. Alors que le risque climatique pèse autant sur la valorisation d’une entreprise que le risque financier, nous devons l’intégrer en vertu de notre responsabilité fiduciaire. Nous considérons en outre qu’il est nécessaire d’encourager tous les efforts y compris ceux des secteurs les plus polluants qui doivent repenser leurs modèles pour assurer une transition juste.

C’est la genèse de CPR Invest - Climate Action lancé en décembre 2018 avec l’expertise du CDP au travers d’un partenariat exclusif. Parce que la transparence que nous exigeons des entreprises, nous nous l’imposons également, nous sommes fiers de publier le dernier rapport annuel d’impact du fonds. Il vient compléter le reporting carbone que nous publions mensuellement depuis le lancement.

En proposant des solutions engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique pour toutes les classes d’actifs associées à une offre de services inédite, CPR AM se positionne comme le partenaire climat des investisseurs.

Table des Matières