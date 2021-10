Face aux différentes réglementations inhérentes aux métiers de Conseillers en Gestion de Patrimoine, CGP Entrepreneurs a fait le choix, dès sa création, de développer une offre de service forte et différenciante en Conformité afin d’accompagner les libéraux sur cet aspect le plus sensible de leur métier.

Un accompagnement règlementaire à 360°

Au sein de CGP Entrepreneurs, Armand MILETICH, responsable Conformité, propose un accompagnement complet dans la sécurisation de l’activité d’un cabinet.

L’accompagnement du Groupement s’opère tout d’abord à travers un socle d’information et d’outils mis à la disposition des CGP sur leur extranet dédié : veille règlementaire, analyses de sanctions, comparatifs produits.

L’offre de services Conformité se veut aussi adaptée et personnalisée pour chaque CGP du Groupement, sous la forme de sessions téléphoniques, de téléconférences ou d’entretiens individuels avec un process établi : état des lieux de la conformité du cabinet, point régulier, suivi de la mise en conformité du cabinet.

Autre atout rassurant, le Groupement accompagne également les cabinets partenaires lors de contrôles réglementaires, notamment dans la préparation en amont des éléments nécessaires, des décisions prises par les autorités de tutelles et de l’élaboration d’un plan de remédiation pour y répondre.

Le Manuel de Conformité personnalisé et digitalisé

Un Manuel de Conformité, bâti autour de 21 procédures qui sont régulièrement mises à jour, est mis à la disposition des Cabinets partenaires. Personnalisé aux couleurs du Cabinet, ce guide comprend notamment une partie dédiée à la réglementation des cabinets et une autre dédiée à la réglementation liée aux clients (RCDA, documents réglementaires). Il constitue un véritable outil au quotidien pour les conseillers et leur permet de gérer les 4 étapes de la vie de leur cabinet : de la phase d’entrée en relation du client à son suivi, en passant par la prospection commerciale et le conseil.

Enfin, afin de répondre à la demande croissante des indépendants, la récurrence des sessions de « WebConformité » est encore renforcée avec 3 nouvelles sessions programmées sur ce quadrimestre : « Le rapport annuel des frais ex-post », « L’intégration des documents réglementaires dans O2S » et « Les registres RGPD ».

« Fidèle à sa volonté d’accompagner et d’offrir un service sur-mesure à ses partenaires, CGP Entrepreneurs continue ainsi d’allier expertise et proximité. Grâce à l’étoffement de notre offre de service, nous sommes ravis d’aller plus loin avec nos cabinets partenaires et de les accompagner sur des sujets règlementaires souvent complexes », conclut Armand MILETICH, Responsable du service conformité de CGP Entrepreneurs.