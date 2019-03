Marchés des Capitaux

CGI a annoncé aujourd’hui qu’elle déposait une offre publique d’achat entièrement en espèces de 41,45 de couronnes suédoises (SEK) par action par l’entremise de CGI Nordic Holdings Limited, une filiale en propriété exclusive, pour acquérir toutes les actions en circulation d’Acando (« l’Offre »). Les conseillers d’Acando sont dotés d’une expertise technique approfondie, conjuguée à des connaissances de pointe du comportement humain, afin d’aider les clients à tirer pleinement profit de la puissance de la technologie pour atteindre leurs objectifs d’affaires. L’Offre représente une prime de 44,2 % par rapport au cours de clôture des actions d’Acando en date du 8 mars 2019.

Le conseil d’administration d’Acando recommande à ses actionnaires d’accepter à l’unanimité l’Offre de CGI, qui représente un prix total de 4 320 millions de couronnes suédoises (SEK) pour toutes les actions en circulation d’Acando et comprend la prise en charge d’une dette nette de 93 millions SEK, correspondant à environ 614,7 millions $ CA. L’entreprise transige actuellement à la bourse Nasdaq de Stockholmsous le symbole ACAN B. L’offre publique d’achat est assujettie à un certain nombre de conditions, y compris l’approbation par les autorités réglementaires compétentes, telles que des autorités en matière de concurrence, et la prise de contrôle par CGI de plus de 90 % des actions en circulation d’Acando. Avant l’annonce de l’Offre, CGI Nordic Holdings Limited a immédiatement conclu des ententes d’achat d’actions avec Svedulf Fastighets AB, Bjursund Invest AB et Svolder AB en vue d’acquérir 23 580 490 actions d’Acando au prix de 41,45 SEK par action. L’acquisition de 10 421 558 des actions mentionnées ci-dessus (actions de classe B) est effectuée immédiatement. L’acquisition des 13 158 932 actions restantes mentionnées ci-dessus (3 639 990 actions de classe A et 9 518 942 actions de classe B) sera réalisée à la suite de l’approbation des autorités allemandes chargées de l’application du droit de la concurrence, dont l’obtention est prévue au plus tard à environ un mois avant l’annonce de l’Offre.

Il est prévu que la transaction sera conclue au troisième trimestre de l’exercice 2019.

L’acquisition d’Acando, dont le siège social est établi à Stockholm, se traduirait par l’apport de plus de 2 100 professionnels hautement qualifiés chez CGI, établis dans cinq pays, notamment dans les marchés métropolitains de Stockholm (Suède), d’Oslo(Norvège) et d’Hambourg (Allemagne). L’entreprise est dotée de solides capacités en services-conseils stratégiques, en intégration de systèmes et en innovation numérique centrée sur le client qui enrichiront la présence et l’expertise mondiales de CGI dans plusieurs secteurs commerciaux clés tels que l’industrie manufacturière, le commerce de détail et le secteur public (gouvernements). Pour l’année civile 2018, Acando a enregistré des revenus de 2 826 millions de couronnes suédoises (SEK) (environ 402 millions $ CA).

« L’offre de fusion de CGI avec Acando s’aligne avec la composante marchés métropolitains de notre stratégie d’acquisition, a précisé George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. Nos investissements continus dans le modèle de proximité client de CGI s’avèrent plus pertinents que jamais. En effet, les clients continuent de consolider leurs partenariats et d’opter pour un nombre restreint de fournisseurs de confiance qui leur procurent les capacités, l’envergure et la prestation de services de qualité requises pour stimuler leur croissance et accroître leur efficacité. En fait, les demandes de nos clients pour des services complets, qu’il s’agisse de services-conseils, de solutions fondées sur la propriété intellectuelle ou de services d’impartition, continuent de s’accélérer à mesure que la technologie s’inscrit au cœur de leurs opérations. »

« C’est avec enthousiasme que nous accueillerons les professionnels d’Acando au sein de la famille CGI à titre de membres-propriétaires, innovateurs hautement qualifiés privilégiant partage et collaboration afin d’offrir une valeur ajoutée aux clients, a souligné Heikki Nikku, président des opérations, Europe du Nord, CGI. En conjuguant le positionnement exceptionnellement solide de CGI en ce qui a trait aux capacités numériques axées sur les données et aux pratiques de transformation des TI à l’approche d’Acando en matière de services-conseils et d’innovation numérique centrée sur l’humain, nous renforçons notre combinaison unique de compétences et d’expertise au profit de nos clients alors que nous continuerons d’assurer ensemble une croissance rentable dans les années à venir. »

« Acando a développé une culture innovante fondée sur l’excellence technique et des connaissances de pointe du comportement humain, a ajouté Carl-Magnus Månsson, chef de la direction d’Acando. La combinaison des talents d’Acando à ceux de CGI aura une incidence positive sur nos clients et offrira à nos employés d’importantes possibilités de carrière. »