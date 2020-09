L’étude fournit aux investisseurs des exemples concrets d’intégration de l’analyse du climat dans le processus d’investissement.

CFA Institute, l’association mondiale des professionnels de l’investissement, publie ce jour un rapport sur l’analyse du changement climatique, un outil destiné à guider les investisseurs vers l’intégration de l’analyse du changement climatique dans le processus d’investissement.

Le rapport, intitulé Climate Change Analysis in the Investment Process (Analyse du changement climatique dans le processus d’investissement), comprend un examen de l’enjeu du changement climatique, aborde les risques physiques et de transition induits par cette problématique, analyse les marchés du carbone, et présente les outils actuels, ainsi que les meilleures pratiques d’analyse disponibles pour les investisseurs en matière de changement climatique.

"Le rôle de la finance est d’allouer efficacement le capital dans la société. Ce processus d’allocation du capital se doit de prendre de plus en plus en compte les effets du changement climatique. À cet effet, les professionnels de la finance ont besoin d’être équipés des meilleurs outils et de recevoir une formation sur l’analyse du changement climatique pour prendre des décisions d’investissement éclairées qui tiennent compte de cet enjeu majeur", a déclaré Margaret Franklin, CFA, Présidente et Directrice Générale du CFA Institute. "Ce rapport a vocation à être une ressource utile pour tous les investisseurs et les professionnels de la finance impliqués dans ce processus".

Le rapport détaille des recommandations de CFA Institute destinées aux investisseurs et aux décideurs politiques afin de leur permettre de mieux intégrer l’analyse du changement climatique dans leurs décisions, parmi lesquelles :

Transparence du prix du carbone : CFA Institute invite les décideurs politiques à veiller à ce que le cadres réglementaire des marchés du carbone soient conçus de manière à assurer la transparence et la liquidité, tout en facilitant l’accès aux acteurs du marché mondial et en assurant des normes similaires dans toutes les juridictions, afin de soutenir une tarification claire et fiable du carbone.

Prévisions en matière de prix du carbone dans les rapports d’analyse : CFA Institute recommande aux professionnels de l’investissement de tenir compte des prix du carbone et de leurs variations attendues dans l’analyse des risques climatiques.

Renforcement de la transparence et de l’obligation d’information en ce qui a trait aux données d’analyse du climat : CFA Institute préconise de s’appuyer sur les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et du Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) en matière d’obligation d’information relative au climat, qui sont les plus pertinentes et les plus claires pour prendre la pleine mesure de l’importance des risques liés au changement climatique.

Engagement avec les entreprises sur les risques physiques et de transition liés au changement climatique : CFA Institute prône un engagement des investisseurs auprès des émetteurs pour s’assurer que les données climatiques, l’analyse des scénarios et les obligations d’information connexes sont suffisamment exhaustives pour soutenir une analyse solide des risques climatiques dans le processus d’investissement.

Formation au sein de la profession de gestion d’actifs : Les investisseurs doivent continuer à s’informer sur le changement climatique afin de fournir aux clients l’analyse climatique dont ils ont besoin.

Concernant les décideurs politiques : Les investisseurs doivent continuer à les inciter à élaborer des réglementations pour s’assurer de disposer des outils nécessaires pour mener à bien leur mission, c’est-à-dire l’allocation efficace du capital qui participe à la lutte contre la menace existentielle que constitue le changement climatique.

Le rapport comprend également une enquête auprès des membres de CFA Institute concernant le changement climatique :

Environ 75 % des hauts cadres du secteur de l’investissement interrogés dans le monde entier estiment que le changement climatique représente un enjeu de prime importance,

Mais seulement 40 % des interrogés intègrent à ce jour les informations relatives à cet enjeu dans leur processus d’investissement.

Il contient également 10 études de cas de sociétés de gestion d’actifs internationales, qui intègrent avec succès le changement climatique dans leur processus d’investissement.

Ces études de cas couvrent un ensemble de thèmes diversifiés liés à l’investissement, tels que les marchés du carbone, l’analyse quantitative, l’engagement autour des questions climatiques ou encore la foresterie en tant qu’actif.