Parmi les autres acteurs récompensés, figurent notamment Aberdeen Standard, Allianz GI, Schroders et Swedbank ;

Le classement annuel est fondé sur l’outil Climetrics, une base de données gratuite qui mesure la performance environnementale des fonds, et gérée par l’organisation à but non lucratif CDP ;

L’évaluation par Climetrics de plus de 18 000 fonds à travers le monde démontre que plus de 30% des fonds ont de mauvaises performances environnementales.

Les CDP Europe Awards récompensent aujourd’hui les vingt fonds actions les plus performants en matière environnementale d’après l’outil Climetrics, la base de données et de classement des fonds lancée par l’organisation à but non lucratif CDP.

L’outil Climetrics évalue chaque année plus de 18 000 fonds, représentant 15 000 milliards d’euros, soit environ 30 % de l’ensemble du marché mondial des fonds. Parmi ces fonds, les Climetrics Awards ont sélectionné les cinq meilleurs fonds dans chacune des catégories suivantes : actions mondiales, actions européennes, marchés émergents et marchés américains.

Les fonds lauréats sont ceux affichant les meilleures performances environnementales parmi les 18 000 fonds évalués par Climetrics. En effet, l’outil Climetrics attribue à l’ensemble des fonds une note sur une échelle de "1 à 5 feuilles" basée sur l’évaluation du portefeuille, la performance environnementale du gérant d’actifs et sa politique d’investissement.

Ce classement est établi grâce aux données du CDP sur le changement climatique, la protection des forêts et la sécurité de l’eau. Celles-ci sont utilisées pour évaluer la performance des entreprises, et incluent les évaluations de température établies par le CDP, ainsi que des sources comme l’initiative Science Based Targets et l’initiative ACT.

Au sein des portefeuilles, les entreprises ayant des défis environnementaux plus importants sont mieux notées si elles arrivent à bien les gérer ou investissent massivement dans des solutions convenables. Cela inclut, par exemple, les entreprises issues de secteurs difficiles à décarboner et alignant leurs réductions d’émissions sur une trajectoire compatible avec les 1,5°C conformément à l’objectif fixé par les scientifiques (SBT).

Parmi les acteurs récompensés, figurent Aberdeen Standard, Allianz GI, AXA IM, HSBC AM, La Banque Postale AM, Schroders ou encore Swedbank. A noter que La Banque Postale AM et Mirova, s’illustrent particulièrement avec trois fonds gagnants chacune.

La Banque Postale Asset Management et Mirova se distinguent par la continuité de leurs performances environnementales, qui les a amenés à remporter plus de 20% des prix alloués depuis la création des Climetrics Fund Awards en 2018. De manière générale, les gestionnaires d’actifs français continuent de dominer le classement, en remportant 40% des prix en 2021, soulignant ainsi leur engagement dans une transition en faveur d’une économie à zéro émission nette.

Nico Fettes, responsable du développement des produits chez CDP Europe, a déclaré : "Malgré l’urgence, nous savons que la grande majorité des fonds mondiaux ne sont pas encore positionnés de façon à permettre une transition énergétique globale alignée sur le scénario de hausse des températures de 1,5°C. Nous n’avons plus de temps à perdre. Les gérants d’actifs – ainsi que les investisseurs individuels – doivent en prendre conscience et commencer à investir dans les entreprises du futur, tournées vers une économie durable. Il est essentiel que tous les investisseurs, particuliers comme professionnels, petits et grands, puissent trouver facilement les fonds qui font preuve d’une excellente performance environnementale."

Emmanuelle Mourey, directrice générale de La Banque Postale Asset Management, a déclaré : "En tant que membre de l’initiative Net Zero Asset Managers et signataire de l’engagement Finance for Biodiversity, LBP AM s’engage pleinement à soutenir la transition énergétique et l’utilisation responsable des ressources naturelles. Ces deux dimensions sont systématiquement intégrées dans notre analyse ISR propriétaire, GREaT, qui sous-tend toutes nos décisions d’investissement. Nous incitons également les entreprises à s’aligner sur l’Accord de Paris et sur la Convention de Rio sur la biodiversité grâce à des objectifs climatiques fondés sur l’initiative SBT science et à des plans de transition favorisant la réduction des émissions et la surcompensation de l’efficacité des ressources. Nous sommes honorés de recevoir le prix Climetrics pour la quatrième année consécutive, car ceci témoigne de l’efficacité et de la rigueur de notre processus d’intégration environnementale, à l’échelle planétaire. "

Sur les 16 lauréats, 15 sont des gérants faisant partie de l’initiative "Net Zero Asset Managers", qui regroupe aujourd’hui la plupart des grands gestionnaires d’actifs mondiaux, pour une valeur de 57 500 milliards de dollars, et qui se sont engagés à réaliser des investissements alignés sur le principe "net zéro" d’ici jusqu’à 2050.

En revanche, plus de 30% des fonds évalués par Climetrics – soit environ 6 000 fonds – n’ont obtenu qu’une notation inférieure ou égale à 2 « feuilles » (sur 5) du fait de scores sous-jacents en moyenne 70% inférieurs à ceux des fonds récompensés.