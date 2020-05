Investment Banking

L’équipe de management, emmenée par Philippe Gravier, réinvestira aux côtés de Bridgepoint dans un projet ambitieux de croissance en France et en Europe. Ce nouvel actionnariat s’appuiera sur la dynamique de croissance organique enclenchée ces dernières années et offrira au groupe les moyens d’une croissance externe stratégique.

La réalisation de l’opération est prévue pour fin juin 2020. Bridgepoint conclut ainsi, à travers son fonds BE VI, son neuvième investissement en Europe.

Le financement de l’opération est assuré par JP Morgan, Nomura et Alcentra.

Le Groupe CEP est le pionnier du courtage de contrats d’assurance prévoyance en France et en Europe. Depuis plusieurs années, la société investit dans la diversification de ses canaux de distribution et dans le développement de son offre digitale. Les initiatives stratégiques récentes, notamment les acquisitions dans le domaine du courtage crédit, ont renforcé son positionnement et accéléré son dynamisme commercial.

Le Groupe CEP a enregistré une croissance solide du chiffre d’affaires net de +8% sur les 4 dernières années pour s’établir à 242M€ en 2019. A la fin 2019, le Groupe s’appuie sur 1 180 salariés répartis pour 84% en France et 16% dans le reste de l’Europe.

Le Groupe CEP entend désormais continuer et accélérer ses investissements digitaux, et entrer dans une nouvelle phase de développement et de diversification de ses activités, tant en termes de produits distribués que de canaux de distribution. Bridgepoint, en tant que partenaire de référence, va investir aux côtés du management pour soutenir les ambitions du Groupe.

L’acquisition du Groupe CEP constitue le 7ème investissement de Bridgepoint dans les services et intermédiaires financiers en France après les acquisitions d’efront, Calypso, Kyriba, Primonial, la Financière de l’Echiquier et Foncia et vient renforcer son expérience et sa position de leader. Elle conforte également sa stratégie d’investissement dans les services financiers, qui est de tirer profit des changements structurels de certains sous-segments spécifiques, soumis à une plus grande régulation et transparence (Fintech, courtage, distribution au travers de conseils financiers indépendants, etc). Les conditions financières de la transaction ne sont pas communiquées.

Philippe Gravier, Président du Groupe CEP, déclare : « Je suis très heureux de l’arrivée de Bridgepoint comme nouvel actionnaire majoritaire : elle nous permettra d’amplifier notre stratégie de conquête commerciale, et d’accélérer notre diversification dans le domaine de la prévoyance individuelle, en France comme à l’étranger. Au nom du Comité exécutif, je tiens également à remercier Hubert Guillard, le fondateur de notre Groupe, pour la contribution exceptionnelle qu’il a apportée au développement du Groupe durant plus de vingt ans. »

A propos de l’opération, Vincent-Gaël Baudet, Associé de Bridgepoint à Paris, commente : « le Groupe CEP est l’une des plus belles sociétés de courtage d’assurance prévoyance en France et en Europe. Elle est aujourd’hui idéalement positionnée pour continuer à capter la croissance du marché avec succès grâce à son équipe de management emmenée par Philippe Gravier et à la qualité unanimement reconnue de ses prestations. Bridgepoint a la volonté d’accompagner CEP dans la diversification de son activité et de son développement européen ».

Thierry Porté, Associé de J.C. Flowers & Co. déclare : « J.C. Flowers & Co. a grandement bénéficié du partenariat réussi avec Hubert Guillard et le groupe CEP. Ensemble, nous avons renforcé et diversifié la plateforme et positionné l’entreprise pour une croissance forte et un développement futur prometteur. Nous sommes convaincus que Philippe Gravier avec l’aide de Bridgepoint va amener la société vers une prochaine étape de son développement. »

Hubert Guillard, actionnaire cédant et fondateur du Groupe CEP, déclare : « Je suis très heureux du partenariat développé avec J.C. Flowers & Co. et ses équipes, tout particulièrement Thierry Porté, depuis Juillet 2011. Durant ces 9 années, tout a été mis en œuvre pour apporter à l’ensemble de notre clientèle une qualité de service reconnue de tous et ce, malgré les fortes évolutions de notre cœur de métier. Je remercie toutes les équipes d’y avoir contribué. Je fais confiance à Philippe Gravier et son équipe dirigeante pour mener à bien le développement du groupe. Je ne doute pas que Bridgepoint - un acteur reconnu des services financiers - saura dans l’intérêt de tous - personnel, clients, actionnaires- accompagner cette équipe dirigeante. »