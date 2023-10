Alors qu’il a fait partie des premiers actifs à s’effondrer lorsque les banques centrales ont commencé à durcir le ton face à l’inflation, le Bitcoin affiche depuis plusieurs semaines une résilience intéressante.

Comme tous les actifs à risque, le Bitcoin a subi une très forte correction, d’abord dans la phase de durcissement de la rhétorique des banques centrales, puis dans celle de la remontée des taux. Sans oublier les vents contraires également liés à la hausse du dollar américain.

L’éclatement de la bulle post-Covid sur fond de durcissement monétaire et la faillite plus tard du géant FTX avaient fait passer en quelques mois le Bitcoin de 69000$ à près de 15000$ soit 77% de baisse. C’est-à-dire l’équivalent, en termes de baisse, de l’éclatement de la bulle internet au début des années 2000.

Le Bitcoin a ensuite rebondi au premier semestre, comme les marchés actions, avant d’entrer dans une phase de consolidation de type « range », c’est-à-dire à l’intérieur d’un canal horizontal dont la borne basse est à 25000$ et la borne haute dans la zone des 31000$.

Ce qui est intéressant, c’est que le Bitcoin n’a pas du tout été sensible à la nouvelle phase de poussée des taux obligataires ces dernières semaines, alors que les marchés actions par exemple la subissent assez fortement. Même constat face à la poussée vigoureuse du dollar depuis cet été : le Bitcoin y est relativement insensible.

Cette résilience face à un environnement de taux et de dollar défavorable est clairement à souligner, d’autant plus qu’un sujet tient en haleine le secteur, celui de la validation très attendue des premiers ETF Bitcoin « spot » par le régulateur américain.

La SEC n’a toujours pas donné son feu vert à l’émission de ce type de produit financier pour l’instant, mais le fait qu’elle n’ait toujours pas fait appel d’une décision de justice en sa défaveur, auprès de la cour fédérale concernant son litige avec Grayscale Investments, peut laisser penser qu’une porte reste ouverte pour la validation d’ETF Bitcoin au comptant. Pour rappel, Grayscale Investments avait déposé une demande pour convertir son produit phare, le Grayscale Bitcoin Trust, en un ETF Bitcoin au comptant. Cette demande avait été refusée par la SEC mais une Cour de justice lui avait donné tort.

La baisse sensible de la volatilité sur le Bitcoin ces derniers mois plaide aussi en faveur des demandes d’émission d’ETF Bitcoin. L’objectif de ce type de produit pour les émetteurs est de capter une partie de l’épargne et la tâche est rendue plus simple si la volatilité est limitée. La volatilité attire les spéculateurs mais peut avoir tendance à repousser les épargnants qui cherchent des supports d’investissement plus tranquilles, notamment dans le cadre de plan d’épargne en vue de la retraite par exemple.

Le retour vers le haut du canal de consolidation pour le Bitcoin n’est pas forcément un signal immédiat de cassure par le haut, et la consolidation pourrait se poursuivre encore quelques temps dans cette zone, mais cette configuration semble toutefois plaider pour une nouvelle poussée haussière des cours d’ici quelques temps. L’objectif technique en cas de sortie du « range » de consolidation se trouve à 37000$ soit 26% plus haut que les niveaux actuels, puis à 42000$ ensuite.