Alors que l’ambition mondiale d’atteindre un statut "nature positif" d’ici 2030 pourrait générer plus de 10 000 milliards de dollars d’opportunités [ 5 ], ces exemples démontrent la capacité des entreprises à capter des opportunités commerciales tout en générant des impacts positifs. Leurs solutions innovantes offrent des opportunités que nous cherchons à capter à travers nos stratégies Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe et Tocqueville Biodiversity ISR.

Autre enjeu planétaire et secteur prioritaire, l’eau, dont la demande mondiale augmentera de 55% d’ici 2050, selon le Forum économique mondial. Or, son recyclage est estimé à seulement 11%, avec d’importantes disparités dans le monde. Un enjeu dont se saisit Veolia qui a fait part, lors de son Water Tech Day d’octobre, de son intention de faire croître de 50% le chiffre d’affaires de son activité de recyclage et de traitement de l’eau d’ici 2030 [ 4 ].

Face à l’envergure des enjeux, tous les secteurs de l’économie doivent être selon nous embarqués. A commencer par l’agriculture, 2ème poste d’émissions de CO2 et principal facteur de destruction de l’environnement. Nous nous intéressons ainsi à des acteurs ambitieux, à l’image de DSM- Firmenich, spécialiste des ingrédients pour la santé, la nutrition et la beauté. Cette société suisse, très mature sur les sujets climat et de biodiversité, a notamment développé une solution naturelle, Bovear, qui réduit drastiquement les émissions de méthane des ruminants.

L’enjeu est urgent. Il est aussi global. Tous les indicateurs mesurant la biodiversité à l’échelle mondiale révèlent un déclin. L’enjeu est d’autant plus crucial que plus de 50% du PIB mondial dépendent de la biodiversité [ 2 ]. Les financements privés sont appelés à être mobilisés davantage en faveur de la protection et de la restauration de la biodiversité. Or, d’après une étude de Morningstar [ 3 ], seuls 34 fonds, tous européens, pesant 3,7 milliards de dollars d’actifs au total, sont axés sur la biodiversité – le seul fonds dédié aux Etats-Unis a été clôturé en février 2024. Et pour la première fois, ces fonds décollectent, depuis le début de l’année.

