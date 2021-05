Bien qu’il s’agisse d’une pièce de théâtre, ‘Beaucoup De Bruit Pour Rien’ n’en est pas moins plein d’intrigues et d’action, ce qui permet presque d’établir un parallèle avec les marchés financiers.

Nous avons donc analysé les récents développements comme s’ils étaient dans une pièce de Shakespeare : Beaucoup de bruit pour l’inflation !

Scène 1

Au lendemain de la crise financière mondiale, les acteurs politiques des marchés développés font tout ce qu’ils peuvent pour générer de la croissance et de l’inflation, mais ils ne parviennent pas à les faire progresser de manière significative.

Scène 2

La pandémie surgit de la scène à gauche et fait tomber le rideau sur l’activité économique. Les acteurs politiques utilisent désormais tous les outils en leur possession pour contrer la crise économique qui s’est emparée de l’Europe.

Scène 3

La vaccination émerge de derrière un nuage de fumée et la vie peut commencer à reprendre son cours normal. Mais il crée aussi une grande demande, supprimée après tant de mois de restrictions. Pendant ce temps, le monde politique n’est pas convaincu que la reprise - notamment en termes d’emplois - soit encore solidement établie. Le décor est planté pour une poussée de l’inflation à partir de l’été.

Scène 4

Mais que se passe-t-il après l’été ? Inflation ou pas d’inflation, telle est la question ? (De Hamlet, certes, mais pardonnez-nous pour la référence !).

La question est probablement simpliste. Il ne s’agit pas ici de voir l’inflation atteindre les niveaux hors de contrôle des années 1970, mais plutôt de savoir si, après la pandémie, nous nous retrouverons dans un monde où l’inflation restera supérieure aux niveaux prévus par les banques centrales, dont le plus notable est celui de 2 % prévu par la Réserve fédérale américaine. Par conséquent, un retour de l’inflation sera-t-il suffisant pour nous éloigner d’un monde de faible croissance, de faible inflation et de taux bas après la crise financière mondiale ?

Les marchés obligataires pensent que nous y sommes déjà, du moins aux États-Unis, où les courbes d’équilibre tiennent déjà compte du fait que l’inflation restera supérieure à l’objectif de 2 % de la Fed pendant les 30 prochaines années (voir la figure 1 ci-dessous).

Figure 1 : Courbe du seuil de rentabilité du TIPS américain

Source : Macrobond, 24 mars 2021

Selon nous, il est difficile d’envisager un pic d’inflation qui ne soit pas de nature transitoire car, en définitive, les défis structurels qui existaient avant Covid demeurent. Il s’agit notamment de la dette (qui est encore plus élevée aujourd’hui), du vieillissement de la population et de la technologie. Tous ont généré des tendances désinflationnistes, même au plus fort de la mondialisation.

Cependant, nous ne sommes pas satisfaits. La volonté des gouvernements d’utiliser la politique fiscale pour soutenir la croissance économique est plus grande - encore plus sous l’administration Biden - et cela peut améliorer la partie croissance de l’équation. La question la plus appropriée pour nous est probablement de savoir si nous nous dirigeons vers une période de croissance en termes d’inflation. Dans un tel environnement, la croissance augmente et les rendements obligataires sont plus élevés - en termes simples, il y a plus d’options pour les investisseurs.

La voie vers un environnement de croissance inflationniste plus élevée n’est pas claire, mais elle semble certainement plus plausible qu’avant la pandémie. Ainsi, depuis l’annonce des vaccins en novembre, nous avons ajouté de manière sélective des actions aux portefeuilles d’actions mondiales de base qui nous donnent une plus grande exposition à une reprise cyclique de l’économie. Les entreprises que nous avons achetées comprennent Yaskawa, un fabricant japonais de robots industriels, et General Motors, le constructeur automobile américain qui effectue une transition rapide vers les véhicules électriques. Les deux noms semblent également bien positionnés dans un monde post-Covid, car ils sont étroitement liés à certains des impacts les plus durables que les VE auront sur notre économie.

Cependant, notre hypothèse de base reste que l’inflation et la croissance seront difficiles à atteindre sur le long terme, et le bras de fer actuel sur le marché entre croissance et valeur nous donne enfin l’occasion de sélectionner les actions que nous surveillons depuis un certain temps, mais qui ont été retenues par les valorisations, comme Paypal, qui, selon nous, sera un gagnant à long terme dans le secteur des paiements.

Nouvelle pièce ? Réécrire le scénario de l’inflation

Nous sommes au début de l’un des plus grands changements de notre histoire économique - la révolution de l’électrification - alors que les pays visent la neutralité carbone. Le coût net des énergies renouvelables, une fois l’infrastructure construite, est proche de zéro - il s’agit d’une ressource merveilleusement gratuite, illimitée et propre, contrairement aux combustibles fossiles. Et en raison de toutes ces caractéristiques, il pourrait avoir un impact net nul sur l’inflation. L’importance potentielle de ce phénomène ne peut être sous-estimée - les crises pétrolières du passé pourraient être reléguées aux oubliettes et l’équation de l’inflation pourrait changer définitivement.

Les transports, l’alimentation, les médicaments et le logement représentent plus de 70 % de l’inflation aux États-Unis, et chacune de ces catégories connaît des changements structurels, qu’il s’agisse de l’électrification, de l’automatisation ou de la migration vers les banlieues. Ce qui est clair, c’est que le moteur de l’inflation à l’avenir peut être différent de ce qu’il a été par le passé.