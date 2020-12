Quelques chiffres-clés à retenir sur le Baromètre CGP 2020

75 % des conseillers considèrent la réactivité du fournisseur comme le premier critère à un bon service client. Et sur ce critère, ils jugent Pictet AM, Carmignac Risk Managers et H2O AM comme les plus efficients.

58% des CGP placent la compétence comme qualité déterminante à une équipe commerciale. Les équipes commerciales de sociétés de gestion plébiscitées sont H2O AM, Pictet AM et Carmignac RM.

34 % des conseillers en gestion de patrimoine estiment que l’Investissement socialement responsable (ISR) constitue une opportunité de fond de portefeuille et positionnent Pictet AM, La Financière de L’Echiquier et Sycomore AM comme leurs sociétés de gestion préférées sur ce thème.

41 % des conseillers considèrent l’accompagnement sur l’allocation d’actifs comme un atout différenciant.

L’objectif de l’étude est d’apporter une nouvelle compréhension des besoins de l’architecture ouverte et de positionner les fournisseurs (plateformes, sociétés de gestion, assureurs) par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) dans le cadre d’une analyse structurée sur leurs besoins en termes de produits et de services. L’étude permet ainsi de mettre en évidence les qualités recherchées chez un fournisseur sur la base de critères fonctionnels (étendue de gamme, adéquation des produits, équipes commerciales, service clients, force de la marque, coût de la prestation…) et thématiques (classes d’actifs, investissement socialement responsable).

Outre le palmarès des sociétés de gestion préférées des CGP, l’étude a pour ambition de donner des clés aux sociétés de gestion pour faire évoluer leurs offres de produits et de services afin qu’elles répondent mieux aux nouveaux besoins et objectifs patrimoniaux des épargnants. Elle met aussi en lumière plusieurs dynamiques concurrentielles constatées sur l’année 2020. L’étude décryptent les 5 principales tendances de l’industrie identifiées sur la base d’entretiens avec des conseillers de renom et qui rythmeront les échanges avec les épargnants en 2021.

L’étude a été initiée le 26 juin 2020 et a été finalisée le 4 novembre 2020, par le biais d’entretiens digitaux et téléphoniques auprès de plus de 400 conseillers en gestion de patrimoine, sélectionnés sur la base de leur représentativité dans toute la France. L’échantillon de conseillers en gestion de patrimoine interrogés est constitué à 34 % de cabinets unipersonnels. 49 % ont un effectif entre 2 et 5 personnes, 10 % entre 6 et 10 personnes et 7 % de plus de 10 personnes et la moyenne des encours du panel s’établit à près de 32 millions d’euros.