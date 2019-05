Gestion de Patrimoine

A la fin du premier trimestre, selon les chiffres publiés auprès du gendarme de la bourse américaine (la SEC), la banque américaine détenait plus de 30 millions de titres du fonds iShares Gold Trust et plus de 1.3 millions de titres su SPDR Gold trust. Ces deux fonds d’or physiques majoritairement détenus par des investisseurs institutionnels sont cotés aux Etats-Unis.

La valorisation cumulée de ces deux positions dépasse 1.5 milliard de dollars. Avec des achats d’environ 450 millions de dollars au cours du premier trimestre, Bank of America dépasse désormais Morgan Stanley au classement, dont les avoirs atteignent environ 1.3 milliard.

Dans sa note de conjoncture pour 2019, la banque américaine prévoyait en effet un cours de l’or positivement orienté, avec un possible pic à 1400 dollars en cours d’année.

Nombreux sont les institutionnels qui prennent des positions significatives en or... Nous notons tout de même que dans le cas de cette banque américaine, ces avoirs sont probablement pour les clients de la banque et non pas en son nom propre.