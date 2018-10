Gestion de Patrimoine

« Strasbourg est une ville naturellement tournée vers l’international : siège du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe, elle concentre autour d’elle nombre de richesses industrielles, agricoles et de services. Sa clientèle de Gestion de Fortune, notamment par sa dimension internationale, nécessite un accompagnement personnalisé. », souligne Pierre de Pellegars, Responsable Gestion de Fortune de BNP Paribas Banque Privée. « Avec notre espace Gestion de Fortune, nous souhaitons mettre toutes nos expertises au service des entrepreneurs, investisseurs, cadres dirigeants et actionnaires locaux. »

Situé au 35 avenue de la Paix, le nouvel espace Gestion de Fortune réunit les expertises de la Banque Privée pour aider les clients à gérer leur patrimoine et à définir une stratégie en adéquation avec leurs enjeux personnels, professionnels et familiaux.

L’équipe locale bénéficie de l’appui de l’ensemble des experts du département Gestion de Fortune : gestion financière, ingénierie patrimoniale, conseil en philanthropie, conseil en art, investissement dans le vin, les forêts et les terres agricoles.

Le département Gestion de Fortune de BNP Paribas Banque Privée conseille et accompagne, dans un esprit de « family office », les clients dont le patrimoine financier est supérieur à 5 millions d’euros. Il s’adresse aux cadres dirigeants et aux entrepreneurs qui recherchent des solutions techniques sophistiquées et une logique d’architecture ouverte. Au niveau national, le département Gestion de Fortune compte 60 banquiers privés, experts dédiés et 9 implantations.