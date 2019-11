Investment Banking

Avec des engagements reçus de 217 millions d’euros, RB Capital France 1 dépasse l’objectif de collecte de 200 millions d’euros fixé lors de son lancement au printemps 2017. Le fonds dispose d’une base d’investisseurs solide et diversifiée, comprenant en majorité des institutionnels français et étrangers, mais aussi des family offices et des personnes physiques.

Dans un écosystème où l’accès aux financements des entreprises s’est fluidifié et simplifié, B&Capital a souhaité mettre l’intelligence humaine et la force du conseil au cœur de son accompagnement.

En conjuguant les forces de RB Capital France à celles de Roland Berger, B&Capital repense le modèle actuel des fonds d’investissement, en apportant aux « Small Caps » 3 choses essentielles à leur croissance et développement : l’intelligence sectorielle, la mise à disposition d’un réseau, et la capacité à se déployer à l’international. A long terme, l’objectif est d’opérer la transformation de ces PME en ETI dans la durée, avec un accompagnement à chaque étape de leur cycle.

Fort de la confiance de ses souscripteurs, RB Capital France 1 va poursuivre la constitution et l’accompagnement d’un portefeuille de PME françaises à potentiel de croissance élevé.

Philippe Zurawski, président du Directoire de B & Capital déclare : « Nous sommes particulièrement honorés d’avoir dépassé nos objectifs sur cette levée de fonds. Avec plus de 217 millions d’euros collectés, notre ambition est d’être l’acteur de référence qui accompagne les PME françaises pour leur permettre de se transformer en ETI dans la durée, par une stratégie volontariste de croissance, digitalisation et internationalisation, avec le soutien du cabinet Roland Berger. »

« Nous sommes très heureux que B & Capital ait franchi cette étape avec succès. Avec l’appui permanent de tous les experts de Roland Berger et l’accès à un réseau d’envergure internationale, B & Capital bénéficie d’un soutien inédit, tant humain que stratégique pour cette taille de fonds, à chaque étape du cycle d’investissement. Cette alliance entre B&Capital et Roland Berger rebat les carte du modèle des fonds d’investissement traditionnels, en proposant une offre hybride pour les petites et moyennes entreprises. Miser sur l’intelligence humaine pour faire la différence est notre force et fait de Roland Berger un cabinet unique. » indique Olivier de Panafieu, membre du Comité Exécutif de Roland Berger et Managing Partner du bureau de Paris.