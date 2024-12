Une croissance toujours soutenue en parallèle d’une détente de l’inflation et avec de nombreuses baisses de taux de la Fed anticipées, sans oublier les baisses d’impôts et une dérégulation massive à venir, voilà le scénario « boucle d’or » joué par les marchés depuis plusieurs semaines.

Mais les indices de prix publiés depuis 48 heures pourraient inciter à la prudence. Le chiffre d’inflation « core CPI » publié hier (inflation sous-jacente hors alimentation et énergie) est ressorti à 3.3%. Il s’agit certes d’un chiffre en ligne avec le consensus…mais c’est le troisième mois consécutif d’absence de progrès de l’inflation vers l’objectif de la Fed. Non seulement ce chiffre reste relativement élevé (3.3% vs objectif à 2%) mais c’est la première fois depuis que le pic d’inflation sous-jacente a été touché en septembre 2022 qu’une aussi longue période sans progrès vers l’objectif est constatée.

Et cet après-midi, la progression de l’indice des prix à la production aux Etats-Unis (indice « core PPI ») est ressortie supérieure aux attentes en variation annuelle, à 3.1% alors que le consensus tablait sur 3.0% et avec une révision à la hausse du chiffre précédent (2.9% vs 2.8%).

Le « problème » est que cette dernière publication pourrait avoir des conséquences sur l’autre mesure d’inflation attendue dans quelques jours, celle de l’inflation « core PCE », la mesure d’inflation préférée de la Fed, c’est-à-dire celle qu’elle utilise dans ses projections trimestrielles.

Le taux 10 ans américain s’est tendu à 4.48% dans les minutes qui ont suivi la publication des chiffres cet après-midi et il est possible que les marchés actions américains n’y soient pas insensibles, cette fois-ci.