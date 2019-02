Gestion de Patrimoine

Contrat Épargne Retraite MultiGestion

ASAC-FAPES dévoile un taux de participation aux bénéfices de 2,35 % [1] nets pour le fonds en euros Asac-Generali. Traditionnellement parmi les mieux rémunérés des contrats d’assurance vie associatifs, le contrat Epargne Retraite MultiGestion apporte une performance estimée, cette année encore, au-dessus des rendements moyens du marché.

Au travers d’un actif cantonné stable et de la qualité de gestion apportée par Generali Vie, Épargne Retraite MultiGestion continue de satisfaire ses adhérents, bien que le contrat soit fermé à la souscription depuis 2016.

Rendement cumulé du fonds en euros Asac-Generali

Le fonds en euros Asac-Generali offre aux adhérents du contrat Épargne Retraite MultiGestion un rendement cumulé, net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux, de :

9,00 % sur 3 ans [2]

16,00 % sur 5 ans [3]

28,09 % sur 8 ans [4]

ERMG Evolution, la nouvelle assurance vie ASAC-FAPES

Depuis novembre 2018, ASAC-FAPES propose à ses adhérents le nouveau contrat d’assurance vie ERMG Evolution. Ce contrat de groupe multisupports est souscrit par l’Asac et assuré par Generali Vie. Il remplace [5] Epargne Retraite MultiGestion et s’adresse aux épargnants qui souhaitent combiner sécurité et diversification. Un fonds Croissance (G croissance 2014), trois fonds en euros (Elixence, France 2 et Y : ex fonds Asac-Generali) ainsi qu’une centaine de supports en unités de compte composent l’offre du nouveau contrat. Par son accessibilité et ses faibles frais, cette nouvelle assurance vie s’inscrit dans la lignée des contrats associatifs d’ASAC-FAPES.