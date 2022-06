Gestion de Patrimoine

Carrefour des métiers de l’intermédiation financière, les Assises de la CNCEF se tiendront le 29 juin prochain. Créé en 2013, ce rendez-vous annuel est aujourd’hui considéré comme un temps de formation de qualité, de rencontre de l’interprofessionnalité, au service des professionnels libéraux des domaines de l’investissement et du patrimoine, de l’assurance, du crédit, de l’immobilier de placement et du développement de l’entreprise.

Cette édition 2022 aura pour thème central “Anticiper.Anticipez” et donnera lieu à deux formations pour les CGP et les IOBSP. En effet, plus que jamais, ce fil rouge correspondant parfaitement à la conjoncture des métiers de la finance qui vivent une période de transition dans un monde économique en mutation, où ils doivent s’adapter. Notamment par la force du conseil que la CNCEF considère comme une opportunité.

Réunis en un seul et même lieu, près de 500 professionnels sont donc attendus le temps d’une journée et participeront à des échanges, des conférences et des ateliers. Ils auront aussi la possibilité de débattre de l’actualité de la “planète finance”.

“Depuis sa création en 1957, la CNCEF assure la promotion des métiers de la Finance, pour les faire mieux connaître au sein de l’environnement économique et politique. Nos Assises, manifestation d’envergure nationale, contribueront à faire progresser les techniques professionnelles, mais aussi l’expertise de nos membres. Une vision d’avenir au service des clients particuliers et professionnels, s’en dégage à chacune de nos éditions.” explique Didier KLING, Président du Groupe CNCEF.