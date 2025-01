Points à retenir :

En 2024, le Japon a connu une évolution significative de son économie, le Nikkei 225 atteignant son plus haut niveau depuis 1989, et la fin d’une politique de taux d’intérêt zéro de longue date.

Cette évolution a des conséquences positives tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Les investissements augmentent, tandis que les consommateurs acceptent les hausses de prix qui permettent aux entreprises d’accroître leurs marges de bénéfices.

En 2025, il sera essentiel de mettre l’accent sur la qualité et le risque spécifique dans la sélection des titres afin de tirer parti des changements structurels et des améliorations de la gouvernance d’entreprise, tout en restant vigilant face aux risques qui pèsent sur la reprise économique modérée du Japon.

2024 a été une année au cours de laquelle les investisseurs ont reconnu un changement de régime dans l’économie japonaise, comme en témoigne l’indice Nikkei 225 qui a atteint son niveau le plus élevé en mars, après son dernier pic il y a 35 ans. Contrairement au consensus initial du marché, une légère inflation s’est poursuivie, l’inflation des prix à la consommation (IPC) restant supérieure à l’objectif d’inflation de 2 % de la Banque du Japon, ce qui a conduit à la décision de mettre fin, en mars, à une politique de taux d’intérêt nuls qui durait depuis huit ans. Cette décision a été suivie d’une augmentation des taux en juillet, et d’autres augmentations sont attendues. Le problème structurel de pénurie de main-d’œuvre au Japon suggère que les augmentations de salaires et l’inflation modérée peuvent se poursuivre.

Changement de donne : hausse des taux et amélioration de la gouvernance d’entreprise

La réapparition d’un « monde avec des taux d’intérêt positifs » pour le Japon, après presque deux décennies d’absence, a tout d’abord modifié le comportement des entreprises en matière d’investissement. Retarder les décisions d’investissement était devenu un risque. Aujourd’hui, malgré des dépenses d’investissement record, celles-ci continuent d’augmenter grâce à des investissements visant à améliorer la productivité. Deuxièmement, nous pensons qu’en 2025, cela pourrait également conduire à des changements significatifs dans le comportement des consommateurs, car les hausses de prix deviennent maintenant plus acceptables pour les consommateurs et reconnues comme une norme.

La réforme de la gouvernance d’entreprise est une priorité de longue date. En 2023, les améliorations apportées par les initiatives de la Bourse de Tokyo ont eu un impact positif sur l’ensemble du marché. En 2024, nous avons constaté une attitude plus proactive de la part des grandes entreprises. Par exemple, le secteur de l’assurance dommages (P&C) a annoncé que toutes les actions détenues de manière croisée (positions sur d’autres actions) seraient liquidées dans un délai de cinq ans. Le produit de cette vente sera affecté au financement de rachats d’actions et de fusions et acquisitions, ce qui favorisera une croissance durable des bénéfices et des dividendes par action (BPA et DPA). Auparavant, les primes d’assurance n’étaient pas évaluées correctement. Avec le dénouement des participations croisées, les primes seront plus élevées mais permettront de mieux couvrir les risques.

Ces initiatives sont particulièrement visibles dans les secteurs réglementés, tels que les services financiers, mais la recherche d’une structure de capital optimale est également devenue courante dans d’autres secteurs. Il convient de noter que la fin de l’économie japonaise fondée sur les partenariats et les participations croisées transforme l’économie en une économie axée sur la maximisation des profits.

L’effondrement du marché boursier japonais en août 2024 a été un événement notable. L’appétit du marché pour le risque ne s’est pas encore totalement rétabli, ce qui laisse des possibilités de sélection des titres. Plusieurs facteurs y ont contribué, mais les opérations excessives de vente à découvert d’actions liées à la Chine et de vente à découvert d’actions liées au Japon ont joué un rôle majeur. Le rendement depuis le début de l’année jusqu’au sommet atteint juste avant le krach a été d’environ 18 %, dépassant largement les prévisions de croissance du bénéfice par action de l’année d’environ 8 % et le taux de croissance annuel composé (TCAC) du TOPIX d’environ 14 % depuis 2012 (le début des Abenomics). La faiblesse du marché peut également être considérée rétrospectivement comme un ajustement des transactions excédentaires. [1] Le rendement annuel jusqu’à la mi-décembre (15 décembre 2024) une fois le krach surmonté a été de 16 % malgré la forte volatilité et la chute du mois d’août. [2] 2024 semble donc avoir été une année raisonnablement bonne dans l’ensemble pour les actions japonaises.

Il est essentiel de se concentrer sur la qualité et les opportunités idiosyncrasiques

Nous pensons que le plus grand risque pour le Japon en 2025 est qu’après une stagnation de plusieurs décennies, sa reprise économique modérée soit confrontée à un ralentissement, ce qui affaiblirait le moral des entreprises et des investisseurs. Le taux de croissance des bénéfices du marché japonais pour 2025 devrait se situer dans le haut de la fourchette, ce qui semble réalisable. Cependant, alors que le marché s’attend à ce que le secteur financier soit le moteur de cette croissance, un ralentissement du secteur manufacturier pourrait être prononcé. Ce dernier pourrait avoir un impact sur les bénéfices si le chiffre d’affaires ralentit, car les coûts ne peuvent pas être réduits rapidement.

Contrairement aux cycles précédents où l’on n’observait généralement pas de réduction des taux d’intérêt lorsque l’économie était forte, les réductions de taux d’intérêt ont déjà commencé, et leurs effets devraient se faire sentir à partir du milieu de l’année 2025. En outre, par rapport aux dernières années, le risque de récession est considéré comme croissant. Cela signifie que pour les investisseurs actifs, la sélection des actions se concentrera davantage sur la qualité et les opportunités idiosyncrasiques plutôt que sur le marché.

L’économie japonaise n’est plus le modèle dépendant des exportations qu’elle était autrefois, car de nombreuses entreprises ont localisé leurs activités, réduisant ainsi l’impact des taux de change sur les bénéfices. Toutefois, les entreprises cotées à la bourse de Tokyo réalisent encore près de la moitié de leur chiffre d’affaires à l’étranger et restent donc tributaires de l’évolution de l’économie mondiale.

Les actions japonaises peuvent offrir une certaine résilience

Toutefois, en raison des valorisations comparativement faibles des actions japonaises par rapport aux actions mondiales, et des réformes de gouvernance en cours qui contribuent à améliorer le rendement des capitaux propres, nous pensons que le marché peut faire preuve d’un certain niveau de résilience. Pour ces raisons, nous pensons que les actions japonaises peuvent être considérées comme une classe d’actifs attrayante du point de vue du risque et du rendement, méritant une allocation dans un portefeuille diversifié, en particulier les sociétés qui sont exposées aux marchés mondiaux et par conséquent à la croissance mondiale.