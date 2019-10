Investment Banking

Anticafé vient de finaliser une levée de fonds d’un montant de 1,7 million d’euros auprès de Nexity, plateforme de services immobiliers et de Raise Sherpas, via sa filiale RAISE Expansion, dans le cadre de l’octroi d’un prêt participatif, pour accélérer l’accompagnement des mutations des modes de travail. La start-up annonce également son rapprochement avec Nexity, sous forme de prise de participation à son capital, qui lui permettra de booster sa croissance et de déployer ses offres aux entreprises.

DOUBLER LA TAILLE DU RÉSEAU ANTICAFÉ À L’HORIZON 2021

Lancée en 2013, Anticafé est né d’un constat : le travail est de plus en plus nomade mais les relations humaines se distendent. La mission d’Anticafé est d’être un lieu dédié aux travailleurs nomades, parfaitement adapté pour travailler, organiser des réunions ou des événements tout en favorisant l’échange, les rencontres et la communauté.

Anticafé revisite les cafés traditionnels en y intégrant une expérience collaborative et un système innovant de paiement au temps : pour 5 euros de l’heure ou 24 euros la journée, les services, les boissons et les en-cas sont proposés à volonté.

Après s’être installé dans le centre de Paris, Anticafé a ouvert dans des lieux stratégiques (Station F, La Défense) et s’est lancé en franchise à Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux et Strasbourg. Anticafé totalise aujourd’hui 14 espaces, 1000 clients par jour dans son réseau et une vingtaine d’événements professionnels accueillis par semaine. Avec cette levée de fonds, Anticafé ambitionne de doubler la taille de son réseau à Paris et dans les autres grandes villes françaises.

DÉPLOYER ANTICAFÉ POUR LES ENTREPRISES

Le choix d’un rapprochement avec Nexity est apparu comme une évidence. Depuis 1 an, Nexity a structuré sa plateforme dédiée aux entreprises : leader historique sur les métiers de la promotion et du property management, le groupe a désormais intégré plusieurs offres et services en exploitation afin d’accompagner au mieux ses clients dans leur transformation.

Entre Nexity et Anticafé, deux grands projets sont à l’étude :

La commercialisation d’une offre dédiée aux salariés nomades pour qu’ils puissent travailler depuis tous les Anticafé en complément de leurs bureaux, favorisant ainsi le télétravail, le flex office et les réunions « hors-les-murs »,

L’installation du concept Anticafé au sein d’immeubles de bureaux, ouvert au public pour favoriser les synergies entre indépendants et salariés grâce au mix de clientèle ou dédié aux collaborateurs. Un premier test est prévu début 2020.

« Nous sommes très fiers de la confiance accordée par Nexity. Les modes de travail sont en pleine mutation et les entreprises sont à la recherche d’offres flexibles et adaptées. Anticafé se positionne comme une offre complémentaire au bureau : aussi confortable qu’un salon, aussi fonctionnel qu’un espace de coworking et avec les mêmes services et la convivialité d’un café. Avec Anticafé, les entreprises peuvent participer à un nouveau mode d’organisation et de vivre ensemble plus intelligent et collaboratif. » précise Leonid Goncharov, fondateur et CEO d’Anticafé.

« En tant qu’acteur majeur de l’immobilier tertiaire, nous avons la responsabilité d’intégrer tous les enjeux de nos clients dans les offres et encore plus particulièrement les services que nous proposons. La flexibilité de l’immobilier est une tendance forte à laquelle nous devons apporter des solutions personnalisées à valeur ajoutée. A ce titre, nous nous réjouissons du rapprochement récent avec Anticafé, modèle unique sur le marché avec son concept de café-coworking. » précise Véronique Bédague, Directrice générale déléguée de Nexity.

À PROPOS D’ANTICAFÉ

Fondée en 2013, Anticafé est le leader du café-coworking en France avec 14 adresses dans 6 villes. Anticafé réinvente les manières de travailler en proposant des espaces chaleureux et flexibles aussi bien pour les indépendants que pour les salariés nomades. Anticafé a également développé son offre événementielle en mettant à disposition des entreprises ses espaces atypiques pour leurs séminaires. Plus d’informations : www.anticafe.fr Anticafé remercie ses conseils Wize Avocats et Capival.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY

Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations. Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.