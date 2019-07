Notaire il y a quelques mois encore et fondateur d’un office notarial renommé, ex avocat dans un prestigieux cabinet, Paul-André Soreau propose avec Altride Family office une approche patrimoniale globale en développant une offre nouvelle à forte dimension immobilière. Altride Family Office propose à toute famille et dirigeant disposant d’un patrimoine aux enjeux souvent complexes, d’élaborer une stratégie globale, tant sur le territoire français qu’à l’international avec un accompagnement permanent.

Altride Family Office les conseille à toutes les phases de la vie d’un patrimoine : de l’audit juridique et financier des actifs et des besoins, à constitution, et à la gestion en passant par l’allocation d’actifs et la transmission.

Par ailleurs, le monde de la gestion de patrimoine est très compartimenté et fonctionne souvent en silo ; « le rôle d’Altride Family Office est de bâtir des ponts et des synergies entre l’immobilier, le fiscal, la finance et les différents professionnels, afin d’offrir une approche patrimoniale globale », précise Paul-André Soreau.

Par une appréhension pluridimensionnelle du contexte familial et patrimonial de ses clients, avec une méthodologie exclusive, Altride Family Office met à la disposition de ses clients l’ensemble des expertises qu’exigent leurs problématiques avec le soutien de partenaires rigoureusement sélectionnés : avocats, notaires, experts-comptables, professionnels de l’immobilier et du patrimoine.

Selon Paul- André Soreau : « Suite à une observation attentive des clients que j’ai accompagnés tout au long de ma vie professionnelle, j’ai constaté les besoins prégnants d’attention, d’écoute, d’échanges et de forte disponibilité lors de la constitution et de la gestion d’un patrimoine familial. Prendre davantage le temps avec mes clients, co-construire avec eux et mes partenaires leurs projets patrimoniaux et résoudre leurs difficultés, me passionnent dans toutes les dimensions souvent complexes des problématiques patrimoniales.

Altride, est un assembleur de compétences et la synthèse des besoins de ses clients, dans tous leurs paradigmes patrimoniaux avec réactivité, transparence et totale indépendance de tout organisme financier et assurantiel. Mon ambition est d’initier une véritable maïeutique patrimoniale et immobilière, fruit de mon expérience notariale et de chef d’entreprise ».

Quelques semaines après sa naissance, Altride est d’ores et déjà sollicité notamment pour :