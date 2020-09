Depuis l’irruption du coronavirus au premier trimestre 2020 et le plongeon de l’économie qui s’en est suivi, économistes et commentateurs s’interrogent sur la forme que prendra la reprise de l’activité. L’alphabet vient à leur secours pour décrire le scénario de ce potentiel rebond.

Cette dichotomie boursière est aussi le reflet de l’économie réelle. Une étude du FMI [ 3 ] révèle que les inégalités se creusent après chaque pandémie (SRARS, Ebola, H1N1, Zika…). Ce sont surtout les secteurs nécessitant des travailleurs peu qualifiés qui se retrouvent à l’arrêt. Possibilité de télé-travailler et niveau d’études expliquent bien souvent cet écart grandissant et s’illustrent par des taux de chômage très différenciés selon le secteur d’activité. Aux Etats-Unis, le nombre d’emplois dont le salaire horaire est supérieur à 32 dollars a ainsi cru de 2% entre le début de l’année et la fin juin ; ceux dont le salaire est inférieur à 14 dollars sont en baisse de 20% [ 4 ].

Dans le premier camp, on retrouve bien sûr les acteurs de l’accélération digitale que nous avons pu observer pendant et après les confinements : le e-commerce (AMAZON +87%, ZALANDO +60% depuis le début de l’année [ 2 ]), les équipementiers (ASML +17%, NVIDIA +123%), les paiements (PAYPAL +84%, ADYEN +90%), le software ou le cloud (MICROSOFT +40%, SALESFORCE +63%). C’est cette partie de la cote qui explique les sommets atteints notamment par la Bourse américaine (Nasdaq 100 +37%).

