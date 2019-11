Le géant de l’internet Alibaba est depuis ce matin négociable sur deux places de cotation, New York et Hong Kong. Cette introduction retardée de quelques mois et réduite à « seulement » 12,5Mds$ est la plus importante levée de fonds à Hong Kong depuis 2010. Le groupe avait déjà levé 25Mds$, la plus importante levée de l’histoire, en 2014 avant d’être coté sur l’indice américain S&P500.