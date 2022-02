”Le mois de janvier a marqué le pire début d’année pour le S&P 500 depuis la crise financière de 2008 marquant la réaction des investisseurs aux mesures de resserrement monétaire de la Fed. Bien que les marchés actions réagissent souvent timidement aux inflexions marquées de politique monétaire, à condition que les mesures attendues de resserrement ne soient pas trop importantes et que l’économie soit en croissance, la période d’ajustement est souvent temporaire.

”Une grande partie de l’inquiétude des investisseurs se concentre sur les cinq hausses de la Fed que les marchés prévoient pour 2022, et s’interroge pour savoir si ces hausses seront suffisantes pour contenir l’inflation. Toutefois, l’urgence du resserrement de la politique monétaire devrait bientôt s’atténuer, car les pressions les plus fortes sur les prix commencent à s’estomper. En outre, alors que la croissance des Etats-Unis a probablement atteint son pic, une récession n’est pas anticipée. Les entreprises enregistrent leurs plus gros bénéfices depuis des décennies, les consommateurs sont portés par une épargne excédentaire et la normalisation de la chaîne d’approvisionnement devrait stimuler les stocks et la production.

”La baisse dépassant les 5% du S&P 500 depuis le début de l’année peut sembler significative après plusieurs trimestres de faible volatilité. Cependant, cela représente un mouvement de marché assez normal, dans la mesure où l’on constate généralement quatre ou cinq replis de 5% ou plus chaque année. Dans un environnement qui reste favorable aux actifs risqués, il faut s’attendre à ce que le rendement des actions redevienne positif cette année, bien qu’il puisse probablement être plus faible que l’an dernier et que les niveaux de volatilité redeviennent plus “normaux”.”