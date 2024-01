En décembre, les pays émergents ont affiché des performances positives dans toutes les régions (+3,7 % en USD), inférieures à celles des pays développés (+4,8 %). Les États-Unis ont connu une baisse de l’inflation, ce qui a renforcé les attentes d’un possible pic du cycle de resserrement des taux aux États-Unis, entraînant une baisse de l’indice du dollar et favorisant la classe d’actifs des pays émergents. La Chine (-2,4 %) a terminé le mois avec des indicateurs économiques toujours mitigés, notamment une croissance positive des exportations, une croissance négative des importations, un IPC et un IPP plus faibles. L’indice PMI manufacturier de décembre a reculé à 49, marquant un nouveau mois dans la zone de contraction. En guise de récapitulatif de fin d’année, le gouvernement a publié un message de stabilité, la banque centrale plaidant en faveur d’une plus grande injection de liquidités. Aucune avancée n’a été observée dans les décisions gouvernementales. Moody’s, une agence de notation de premier plan, a abaissé sa perspective sur la notation de crédit de la Chine de « stable » à « négative » et a fait part de ses inquiétudes quant à la croissance à moyen terme du pays.

L’Inde (+8,1 %) a enregistré des performances positives dans tous les secteurs. Le pays a réussi à maintenir une excellente trajectoire économique. Le sentiment est resté fort sur le marché boursier indien, marqué par l’augmentation des entrées de capitaux étrangers. Les nouvelles positives de la Fed ont également contribué à la croissance soutenue de l’Inde.

La Corée du Sud (+7,1 %) a montré de nouveaux signes de stabilisation, avec une augmentation des exportations et une hausse de la production industrielle. La performance a été tirée par le secteur des technologies de l’information. Taiwan (+6,0%) a également progressé au cours du mois, grâce aux secteurs de l’industrie et des technologies de l’information.

En Amérique latine (+7,7 %), la banque centrale du Mexique (+9,2 %) a revu à la hausse ses prévisions de PIB. Le Brésil (+6,5 %) a sous-performé tout en affichant des rendements positifs. Entre-temps, la banque centrale brésilienne a procédé à une nouvelle réduction des taux de 50bps.

Au cours du mois, les dirigeants mondiaux ont participé à la COP28, un sommet mondial crucial sur les émissions de carbone. L’urgence de la lutte contre le changement climatique a été soulignée. Des exigences plus quantitatives ont été proposées sur la base de l’Accord de Paris.

Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont terminé le mois à 3,86 %. L’or est resté au-dessus de 2 000 USD, augmentant de 1,3 %. Le pétrole a chuté de 7 %.

Perspectives et moteurs des marchés

Nous sommes plus optimistes quant aux perspectives des actions des pays émergents, étant donné qu’un certain nombre de vents contraires auxquels ces actions ont été confrontées l’année dernière ont commencé à s’estomper. La hausse des taux aux États-Unis et, par conséquent, le renforcement du dollar ont été des facteurs clés qui ont pesé sur les rendements des actions des pays émergents au cours des deux dernières années. La possibilité d’un plafonnement des taux américains et d’un environnement de taux plus accommodant devrait donner un coup de pouce aux rendements des pays émergents. Ce vent arrière pourrait même avoir un effet plus fort sur la croissance des pays émergents et les facteurs ESG, qui font partie intégrante de nos stratégies pour les pays émergents.

D’un point de vue régional, les marchés émergents hors de Chine ont fait preuve d’une forte résilience, résistant à la faiblesse pouvant émaner du ralentissement chinois, transformant les défis en opportunités grâce à la réorganisation des chaînes d’approvisionnement et à l’IA qui accélère la reprise du matériel technologique et de l’industrie des semi-conducteurs.

En ce qui concerne la Chine, nous sommes prudents car la voie de la reprise semble être un processus lent et graduel, aidé par des épisodes sélectifs de soutien monétaire et budgétaire, se concentrant sur des objectifs à plus long terme de réduction des inégalités de revenus, de protection des données et d’avantages sociétaux. Notre exposition est légèrement sous-pondérée dans la région.

Conformément à nos perspectives stratégiques, nous continuerons à maintenir une position légèrement défensive et équilibrée en attendant la confirmation que le pic des taux d’intérêt est derrière nous et que la reprise économique de la Chine prend de l’ampleur, contribuant ainsi à la croissance différentielle des pays émergents.

Positionnement :

Nous sommes plus optimistes quant aux perspectives des actions émergentes en raison d’un contexte plus favorable, du pic des taux de la Fed, du recul du dollar et des bonnes performances du style « croissance ».

Au plan régional, nous relevons l’Inde et Taïwan à « surpondérer ».

Aucune modification de notre allocation sectorielle. Nous maintenons une opinion positive sur le segment des semiconducteurs.

Opinions régionales :

Inde : surpondération. Avec une croissance du PIB réel attendue entre 6 et 7 %, l’économie indienne affiche l’expansion la plus rapide parmi les grands pays. Cette croissance est soutenue par une démographie favorable. Portée par le contexte géopolitique, l’Inde se positionne comme un concurrent de la Chine, nouant des alliances internationales et attirant les investisseurs étrangers. Le renforcement de la base d’investisseurs domestiques est un autre atout.

surpondération. Avec une croissance du PIB réel attendue entre 6 et 7 %, l’économie indienne affiche l’expansion la plus rapide parmi les grands pays. Cette croissance est soutenue par une démographie favorable. Portée par le contexte géopolitique, l’Inde se positionne comme un concurrent de la Chine, nouant des alliances internationales et attirant les investisseurs étrangers. Le renforcement de la base d’investisseurs domestiques est un autre atout. Taïwan : surpondération. De meilleures perspectives pour la technologie – notamment les semiconducteurs – suggèrent un point bas cyclique. Les opportunités thématiques telles que l’IA renforcent les perspectives de croissance. TSMC constate une amélioration notable depuis quelques mois.

surpondération. De meilleures perspectives pour la technologie – notamment les semiconducteurs – suggèrent un point bas cyclique. Les opportunités thématiques telles que l’IA renforcent les perspectives de croissance. TSMC constate une amélioration notable depuis quelques mois. Chine : neutre. Les vents contraires macroéconomiques persistent, notamment la contraction des indices PMI, la crise immobilière, la faible confiance des consommateurs et les pressions géopolitiques. Le gouvernement est susceptible d’accroître le soutien budgétaire et monétaire, mais la croissance devrait être inférieure au niveau pré-pandémie. La surperformance de la Chine pourrait finalement s’avérer plus tactique.

neutre. Les vents contraires macroéconomiques persistent, notamment la contraction des indices PMI, la crise immobilière, la faible confiance des consommateurs et les pressions géopolitiques. Le gouvernement est susceptible d’accroître le soutien budgétaire et monétaire, mais la croissance devrait être inférieure au niveau pré-pandémie. La surperformance de la Chine pourrait finalement s’avérer plus tactique. Amérique latine : surpondération. Il s’agissait de l’une des régions les plus performantes en 2023, et nous continuons à la surpondérer. Nous suivons de près les performances de l’économie mexicaine en lien avec la décélération potentielle de l’économie américaine, le Mexique étant désormais le premier partenaire commercial des États-Unis. Le Brésil, qui a déjà entamé son cycle d’assouplissement monétaire, affiche une croissance du PIB plus solide qu’anticipé et un environnement politique favorable.

Opinions sectorielles :

Aucune modification de nos opinions sectorielles. Nous continuons à surveiller les secteurs de la technologie et des semi-conducteurs (position neutre maintenue). Malgré la déception concernant les bénéfices du quatrième trimestre, Samsung Electronics est en bonne voie pour un redressement au premier trimestre 2024. Nous sommes probablement au tout début d’un cycle haussier. Le PDG de SK Hynix prévoit que la valeur de marché de l’entreprise pourrait doubler d’ici 3 ans en raison de la forte demande de puces liées à l’IA. En outre, une reprise se profile pour TSMC, qui enregistre une croissance de plus de 20 % de son chiffre d’affaires et reconstitue ses stocks. L’entreprise envisage également une amélioration des marges et un pic des dépenses d’investissement. La contribution de l’IA au chiffre d’affaires va plus que doubler d’ici 5 ans.