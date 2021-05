A travers l’accompagnement de ses clients dans la mise en place d’un plan d’action concret, Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, entend répondre aux engagements des détenteurs d’actifs à mesurer et à gérer les émissions de carbone de leur portefeuille, dans le but ultime de les éliminer.

« Neuberger Berman a été l’un des 20 gérants nommés au sein du groupe des Leaders 2020 des Principes pour l’investissement responsable (PRI) pour son approche de la gestion des risques liés au climat. Nous constatons l’impact du changement climatique, le besoin urgent d’accélérer la transition durable vers des émissions mondiales nettes nulles et le rôle essentiel que le capital des investisseurs doit jouer dans cette transition », rappelle Jonathan Bailey, Head of ESG Investing chez Neuberger Berman. « Le processus visant à atteindre des émissions nettes nulles dans les portefeuilles d’investissement est une tâche intimidante, presque autant que celui visant à atteindre des émissions nettes nulles dans l’économie mondiale dans son ensemble. Nous pensons qu’il existe un mode d’emploi clair pour tracer cette feuille de route en collaboration avec nos clients et se lancer dans les premières phases ».

Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à non seulement faire écho à ces convictions en matière d’investissement concernant l’impact que le changement climatique peut avoir sur les entreprises, mais demandent également à être accompagnés dans la gestion des risques et des opportunités associés, et d’aligner les portefeuilles sur leurs objectifs à long terme.

Le mouvement s’amplifie, car un nombre croissant d’entreprises et d’investisseurs s’engagent publiquement en faveur d’un bilan carbone net nul.

Un plan d’action en 7 étapes vers la décarbonisation

« Chez Neuberger Berman, nous trouvons utile de partir du cadre d’investissement « net-zero » défini en août dernier par la Net-Zero Asset Managers Initiative, le groupe européen des investisseurs institutionnels sur le changement climatique (IIGCC), et de les reformuler sous la forme d’un plan d’action, soit sept phases distinctes sur le chemin d’une stratégie de décarbonisation globale complète », souligne Jennifer Signori, Managing Director, ESG and Impact Investing chez Neuberger Berman.

En s’appuyant sur les grandes lignes de la gouvernance et de la stratégie d’investissement proposées par les principales organisations du secteur et en les considérant comme un ensemble d’étapes séquentielles, le processus peut être décomposé en objectifs gérables et réalisables. Et la bonne nouvelle pour de nombreux investisseurs institutionnels et leurs partenaires stratégiques réside dans le fait qu’une grande partie du travail préliminaire pour cet effort de plusieurs décennies peut être mise en place en quelques mois seulement. La plupart des étapes consistent en effet à adapter les structures de gouvernance existantes et à réaligner les processus d’allocation stratégique d’actifs, d’analyse et de reporting.

Pour approfondir, veuillez trouver le livre blanc consacré à la transition net zero : Transitioning to Net-Zero Investing