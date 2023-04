Les 12 prochains mois verront les portefeuilles gérés par des investisseurs professionnels augmenter leur allocation aux alternatives, selon une nouvelle étude [1] de Managing Partners Group (MPG), le groupe international de gestion d’actifs. Cette augmentation future intervient alors que 97 % ont déjà augmenté leur allocation aux alternatives au cours des 12 derniers mois.

Les gestionnaires de fortune et les investisseurs institutionnels interrogés dans le cadre de l’étude MPG, qui sont collectivement responsables de 294 milliards d’euros d’actifs sous gestion, admettent que leur perception des classes d’actifs alternatives a changé au cours des deux dernières années. 96 % déclarent être devenus plus positifs vis-à-vis des alternatives, 33 % déclarant qu’ils sont devenus beaucoup plus positifs. Seuls 1 % déclarent être devenus plus négatifs à l’égard des alternatives au cours des deux dernières années.

Parmi ceux qui sont devenus plus positifs à l’égard des alternatives, la principale raison de ce changement est qu’il existe désormais une plus grande transparence dans les rapports sur les alternatives (58 %), suivi d’un meilleur historique des rendements (54 %). 40 % disent qu’il y a plus de fonds alternatifs ou de stratégies d’investissement parmi lesquelles choisir, et 15 % disent qu’il y a maintenant un plus grand niveau d’innovation dans le secteur de la gestion d’actifs alternatifs.

La recherche pour MPG, qui gère le High Protection Fund qui investit dans les établissements viagers, révèle les principaux avantages d’investir dans des alternatives, tels qu’énumérés par les 100 investisseurs professionnels interrogés en Suisse, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Celles-ci offrent un rendement attractif (58 %), une couverture contre l’inflation (52 %), une forte croissance des valorisations (42 %), des avantages de diversification attractifs (21 %) et une volatilité moindre (10 %).

Le High Protection Fund de MPG constate une forte demande pour les établissements viagers en tant que partie croissante du secteur des actifs alternatifs. Il a généré des rendements nets annualisés de 9,28 % en 2022 et attiré des entrées nettes de 20 millions de dollars.

Les règlements-vie sont des polices d’assurance-vie émises aux États-Unis qui ont été vendues par le propriétaire initial à un prix inférieur à leur valeur à l’échéance future. Ils ont peu ou pas de corrélation avec les actions et les obligations.

Le High Protection Fund a généré un rendement de 296,91 % depuis son lancement en juillet 2009. Il vise à obtenir des rendements de placement réguliers et prévisibles compris entre 8 % et 9 % par an, nets de frais.

Jeremy Leach, directeur général de Managing Partners Group, a déclaré : « Nos recherches montrent que les attitudes envers les alternatives parmi les investisseurs professionnels ont considérablement changé ces dernières années, en raison d’un certain nombre de facteurs contributifs, notamment l’amélioration des rapports et des niveaux d’innovation plus élevés. Le secteur alternatif connaît une croissance rapide, avec des actifs sous gestion qui devraient atteindre 23,2 mille milliards de dollars d’ici 2026 [2] et montrent leur force en période de forte inflation et offrent des rendements attractifs. »

MPG est une société d’investissement multidisciplinaire spécialisée dans la création, la gestion et l’administration de fonds communs de placement réglementés et d’émetteurs de titres adossés à des actifs pour les PME, les institutions financières et les investisseurs avertis. Elle gère actuellement deux fonds d’une valeur brute combinée de 500 millions de dollars.

High Protection Fund

High Protection Fund (le « Fonds ») a été lancé en 2009 et est un fonds à rendement absolu qui vise à obtenir des rendements d’investissement réguliers et prévisibles compris entre 8 % et 9 % par an, nets de frais.

Le fonds propose des catégories d’actions dans un certain nombre de devises différentes et vise à générer des rendements en investissant dans Life Settlements ou dans des sociétés qui investissent dans Life Settlements.

Les règlements-vie sont des polices d’assurance-vie émises aux États-Unis qui ont été vendues par le propriétaire d’origine avec une décote par rapport à leur valeur à l’échéance future et qui sont négociées de manière institutionnelle sur un marché secondaire hautement réglementé. Le marché comprend de plus en plus d’investisseurs institutionnels et de prestataires de services de premier plan, notamment Apollo Global Management, GWG Life, Vida Capital, Broad River Asset Management, Red Bird Capital Partners, Partner Re, SCOR, Berkshire Hathaway, Coventry First, Wells Fargo, Bank of Utah. , Wilmington Trust et Credit Suisse Life Settlements LLC.

L’écart type de sa performance est de 0,13 % depuis son lancement et son ratio de Sharpe de 4,4323 reflète son excellente régularité dans la surperformance du taux sans risque. Le fonds n’a pas de frais initiaux ou de performance, ce qui lui a donné un avantage de performance sur les fonds concurrents au sein du secteur Life Settlement.

Vita Nova Hedge Fund

Vita Nova Hedge Fund est un fonds commun de placement qui vise à réaliser une croissance du capital à long terme en identifiant les opportunités d’investissement à court et moyen terme avec des faiblesses de prix inhérentes et un potentiel d’amélioration au fil du temps. L’équipe de gestion des investissements du fonds peut s’appuyer sur des prévisions et des analyses économiques concernant les tendances des taux d’intérêt, les évolutions macroéconomiques, les déséquilibres mondiaux, les cycles économiques et d’autres facteurs systémiques généraux pour identifier les faiblesses de tarification susceptibles de se renforcer au fil du temps.

Lorsque le gestionnaire identifie des opportunités de valeur, il a la capacité d’utiliser l’engrenage pour surinvestir dans la mesure du possible tout en préservant la liquidité pour permettre des changements relativement rapides de la pondération du portefeuille et pour tirer parti des opportunités d’arbitrage et d’alpha à court terme.

Vita Nova Hedge Fund peut détenir d’autres investissements, notamment des liquidités ou quasi-liquidités, des parts ou des actions d’autres organismes de placement collectif, des titres cotés et des sociétés enregistrées.

Le taux de rendement annualisé de Vita Nova depuis son lancement en août 2014 est de 22,05 % avec un écart type de 1,81 % et un ratio de Sharpe de 0,5378.