Aujourd’hui, 30% des ventes sur le site d’AMAZON sont générées par les algorithmes de recommandation qui proposent des produits susceptibles de convenir à vos besoins... ou d’en créer de nouveaux. Du côté de la concurrence, le changement d’algorithme de recommandation du géant ALIBABA a permis d’accélérer significativement la croissance des ventes sur la plateforme numéro 1 du e-commerce en Chine.

D’un bout à l’autre de la planète, la règle est la même : grâce à la puissance de l’Intelligence Artificielle (IA), les données que les utilisateurs génèrent sur ces plateformes nourrissent de puissants algorithmes, leur permettant de mieux vous connaître afin de vous proposer des produits susceptibles de déclencher l’envie de les acheter.

Forte des données dont AMAZON dispose grâce aux 2,65 milliards de visites mensuelles sur son site web [1], la société s’aventure… sur les terres du commerce physique. Un secteur que le géant américain avait significativement bouleversé, provoquant des baisses de cours de Bourse des entreprises de commerce traditionnel. L’avantage d’AMAZON ? Son IA anticipe nos besoins et nos désirs. Un tour à l’Amazon 4-stars store ou à l’Amazon book store de New York suffit pour s’en convaincre. Ces magasins d’un genre nouveau sont spectaculaires par leur capacité à disposer d’un nombre réduit d’articles, et par leurs ventes, bien supérieures à celles de la concurrence, grâce aux algorithmes d’IA qui permettent de s’ajuster aux goûts des New Yorkais. L’Amazon 4-stars store ne propose que des produits bénéficiant des meilleures notes de clients d’Amazon.com (4 ou 5 étoiles au minimum), quand la librairie Amazon book propose une sélection très pointue permettant d’optimiser les ventes.

Des miroirs de nous-mêmes

Avec l’explosion des données et la capacité des entreprises à les capter via Internet, la prolifération des smartphones et la myriade d’applications disponibles, les algorithmes d’IA sont devenus des miroirs de nous-mêmes. NETFLIX me comprend et sait ce que j’ai envie de regarder… Je n’ai plus besoin de chercher un programme, NETFLIX le fait à ma place…

Serait-ce la fin du libre arbitre ? La supériorité de l’algorithme va-t-elle annihiler la capacité de l’être humain à faire des choix ? Est-il rationnel d’obéir à la machine ? De faire une confiance aveugle sur la route des vacances à WAZE par exemple ? Pour certains, seul un fou contredirait cet algorithme agissant tel un super cerveau capable de collecter en temps réel les milliards de données fournies par les utilisateurs de la plateforme.

Une chose est certaine, l’IA va nous permettre de passer d’une économie de masse à l’économie de l’individu, grâce aux données que nous générons et grâce aux progrès constants de la vitesse de calcul. Pour certains, l’IA personnalisera les expériences marquantes de la vie des humains. Le taxi autonome dans lequel vous embarquerez vous reconnaîtra et jouera votre playlist SPOTIFY préférée. Faire du shopping en ligne deviendra un jeu d’enfant grâce aux algorithmes qui sélectionneront des objets appropriés à vos envies. Tout le monde aura droit à son personal shopper ! Et lorsque viendra l’heure de partir en voyage, l’IA vous proposera des destinations en fonction de vos voyages passés, de vos recherches sur Internet, de livres achetés ou de photos likées sur Instagram. L’IA concevra aussi un itinéraire adapté à vos habitudes, aventure, musées ou night life, et deviendra votre agence de voyages préférée… Une bien singulière révolution que celle de l’IA, qui métamorphosera, qu’on le veuille ou non, nos vies !