Dans moins de 250 jours, la directive MiFID exigera des conseillers financiers basés en Europe qu’ils interrogent leurs clients sur leurs préférences en termes d’investissement responsable. La nouvelle étude de Nordea Asset Management (NAM) met en lumière plusieurs enseignements : alors que 71% des investisseurs ont l’intention de renforcer leurs investissements ESG au cours de l’année à venir, 62% n’ont reçu aucune proposition de leur conseiller financier au cours de l’année passée.

NAM a sondé l’opinion de 1200 investisseurs particuliers basés en Europe et répartis dans cinq pays : l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la France et la Suisse. Les participants au sondage avaient tous recours à un conseiller financier au moment de l’étude et les résultats de celle-ci laissent penser que nombre de conseillers n’ont pas encore saisi l’opportunité que représentent les produits ESG, spécialement dans le contexte des changements réglementaires à venir.

Dans le sondage, les investisseurs interrogés ont indiqué considérer le développement durable comme un facteur de risque financier et aimeraient que leurs conseillers leur proposent plus de produits ESG. Ils confient également que leur manque connaissances de ces enjeux sont une barrière majeure à leurs investissements – et ils affirment donc avoir besoin d’explications plus claires et moins complexes sur ces offres.

C’est pourquoi les conseillers financiers doivent se préparer activement aux évolutions de MiFID et aux règlementations sur l’investissement durable à venir

39% des investisseurs sondés affirment que le manque de connaissances et d’expérience est la barrière la plus importante quand ils souhaitent investir dans des produits ESG

81% des interrogés affirment qu’ils aimeraient recevoir des informations plus claires et moins complexes sur les produits ESG

73% des investisseurs interrogés souhaitent que leurs conseillers leur proposent plus de produits ESG

Bien que les conseillers financiers jouent un rôle central dans les stratégies d’investissement, ceux-ci n’ont que partiellement anticipé les règlementations à venir

73% des sondés déclarent que leur conseiller financier est leur principale source d’information sur les produits ESG

96% des investisseurs estiment que leur conseiller maîtrise le sujet de l’investissement ESG

62% des répondants n’ont reçu aucune offre relative aux produits ESG de leur conseiller financier au cours de la dernière année.

Les investisseurs particuliers confirment leur intérêt pour les produits ESG

76% d’entre eux ont renforcé leurs investissement ESG au cours de l’année dernière

72% se disent satisfaits de la performance financière de ces investissements

71% ont l’intention d’augmenter la part de leurs investissements ESG pour l’année à venir

“Près de trois-quarts des investisseurs particuliers que nous avons sondés déclarent que leur conseiller financier est leur principale source d’information sur l’investissement ESG. Cela représente une réelle opportunité pour ceux-ci.” affirme François Passant, ambassadeur ESG chez Nordea Asset Management. “Pour l’exploiter, l’étude révèle que les conseillers doivent accroître leur connaissance des enjeux fondamentaux de l’investissement responsable, et savoir les expliquer efficacement à leurs clients, ainsi que les produits qui y sont liés. Nouer des partenariats avec des gestionnaires d’actifs peut faire la différence, si ceux-ci sont expérimentés dans le domaine de l’ESG, tant sur le plan des produits que de l’expérience et des ressources disponibles”.