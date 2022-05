« L’important lors des corrections boursières est de conserver les sociétés créatrices de valeurs et son horizon d’investissement à moyen terme pour profiter du futur rebond, de continuer à bien diversifier ses risques géographiques et sectoriels et d’investir toujours continuellement et progressivement, afin de lisser la volatilité des marchés et profiter des bonnes performances des actions sur le long terme. » déclare Augustin Lecoq, gérant des fonds Mandarine Europe Microcap et Mandarine Global Microcap.

A l’approche de l’été, Augustin Lecoq présente trois PME françaises microcap cotées qui évoquent la riche variété de cette classe d’actifs : ABC Arbitrage (finance), Xilam (contenu, loisirs) et Voyageurs du Monde (tourisme).

Une valeur qui profite de la volatilité boursière : ABC Arbitrage

ABC Arbitrage est une société méconnue, qui a toujours été profitable depuis sa création il y a plus de 20 ans. Elle capitalise sur son savoir-faire historique consistant à exploiter les phases de volatilité sur les marchés actions, mais aussi à procéder à des arbitrages lors d’opérations de M&A, deux moteurs souvent complémentaires.

Structurellement, elle s’appuie sur un management de qualité, investi opérationnellement et financièrement, un bilan sain et une forte génération de cash, amenant des dividendes élevés. Son business model est ainsi très diversifiant au sein d’un portefeuille. Conjoncturellement, avec le regain de volatilité sur les marchés et des banques centrales désormais plus préoccupées par la lutte contre l’inflation que par la volatilité sur les marchés, l’année 2022 s’annonce prometteuse.

Une valeur qui va aider les enfants à se divertir pendant les vacances et les parents à s’accorder des moments de pause : Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes. Le catalogue de Xilam est diffusé à la télévision, sur les plateformes de streaming SVoD incluant Netflix, Disney+, Amazon et NBC Universal, ainsi que sur les plateformes de streaming AVOD dont YouTube et Facebook. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, T’es où Chicky ?…) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Karaté Mouton…), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 700 épisodes et trois longs métrages dont J’ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars. En ciblant les enfants, Xilam permet aux plateformes de fidéliser les abonnements en impliquant la famille et pas seulement les parents. Les films d’animations pour les moins de sept ans offrent de nombreux avantages dont surtout leur universalisme. En effet, sur cette cible les goûts sont quasi-similaires sur toute la planète et permettent ainsi d’exporter facilement ses créations. Avec un volume de créations croissant et un catalogue toujours plus complet, Xilam nourrit ainsi l’appétit des plateformes toujours gourmandes en contenu de qualité et pourrait même un jour se faire ‘avaler’ par l’une d’entre elles.

Une valeur pour miser sur la reprise des voyages authentiques loin de la foule : Voyageurs du Monde

Voyager enfin, revenir vers la nature, s’éloigner des foules pour vivre une expérience de voyage plus personnelle, faire des photos uniques pour nourrir ses réseaux sociaux… constituent autant d’atouts pour Voyageurs du Monde. D’autant plus avec une clientèle qui a souvent pu épargner durant ces deux dernières années pour s’offrir des prestations uniques. Forts des aides octroyées en France pour palier à la pandémie, la PME a pu continuer à verser les salaires à tous leurs collaborateurs à travers le monde et garder intact leur réseau de spécialistes à la différence de nombreux concurrents. Engagée depuis plus de 10 ans, elle s’illustre également en proposant une compensation intégrale des émissions de CO2 liées aux voyages, grâce à sa fondation impliquée dans la reforestation. Le Groupe est donc parfaitement positionné pour profiter au maximum de la reprise du tourisme et de la recherche de vacances authentiques et exceptionnelles. Grâce à une levée de fonds récente, le groupe possède en outre les capacités pour racheter des concurrents au niveau mondial, et vient ainsi de s’offrir le leader de la location en Europe.