La très forte poussée de l’inflation en zone euro (+10,6% sur 12 mois en octobre) s’explique en grande partie par la flambée des prix de l’énergie (+59,2% sur un an) et de l’alimentation (+15,5%), mais les autres composantes ne sont pas en reste. L’inflation hors alimentation et énergie atteint 5,0%, un niveau également très élevé. Une proportion croissante de biens et services affichent de fortes hausses de prix. Près de 60 des 94 catégories détaillées de biens et services affichent une progression supérieure à 4% sur un an.

Source : Bloomberg, au 31 octobre 2022.

Notre analyse

Certaines catégories voient leurs prix progresser dans la foulée des cours de l’énergie, comme les services de transports, qui progressent maintenant de 7,5% sur un an. Mais d’autres secteurs moins exposés à l’énergie accélèrent fortement eux aussi. Les prix dans la catégorie « mobilier et équipement des logements » n’avaient jamais progressé de plus de 2% sur un an : ils sont aujourd’hui en hausse de 8,5% sur un an. D’autres catégories plus sensibles au coût du travail montrent aussi une nette accélération : les services de loisir et de soin à la personne progressent de 6,1%.

L’inflation dans la zone euro n’est donc pas qu’une question de prix de l’énergie. Le fait qu’un nombre croissant de biens et services voient leurs prix progresser rapidement augmente le risque d’un dérapage des anticipations d’inflation, ce que la BCE va vouloir éviter à tout prix.