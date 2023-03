Le taux d’emplois vacants de la zone euro était stable à 3,1% au quatrième trimestre, légèrement inférieur au point haut du deuxième trimestre, mais toujours supérieur au niveau qui prévalait en 2019. Ce chiffre rapporte le nombre de postes non occupés à la somme des postes occupés et non occupés. Ce niveau historiquement élevé reflète...