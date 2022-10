L’annonce par le gouvernement britannique d’un nouveau « mini-budget » composé essentiellement de baisses d’impôts non financées n’a été bien reçue ni par la Banque d’Angleterre, ni par le FMI, et encore moins par les marchés. En trois séances de cotation, la livre a baissé de 6% contre le dollar et le taux à dix ans est passé de 3,50% à 4,50%.