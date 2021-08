Les crypto-monnaies se sont envolées une fois de plus, l’appétit des investisseurs pour les risques élevés ayant poussé les cours à la hausse. Le mois d’août a été l’un des mois les plus performants cette année, avec le bitcoin atteignant une valeur d’environ 39 000 €, soit une hausse de quelque 60 % depuis le creux de juillet. La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a dépassé 1 700 milliards d’euros pour la première fois depuis mai. Pour rappel, le 20 juin, la capitalisation boursière globale des crypto-monnaies a sombré à 1,02 trillion d’euros lorsque les marchés ont plongé pendant la correction.

Le bitcoin est en train de reprendre la tête du marché et certaines monnaies ont connu des pompes importantes, car les investisseurs remettent de plus en plus d’argent sur le marché. La domination du bitcoin est tombée à un peu moins de 45 %, tandis que celle de l’ETH a augmenté à 20 %, ce qui correspond à la valeur la plus élevée de ce niveau au cours des deux dernières années. À 40 000 €, le bitcoin a connu une certaine consolidation, ce qui était attendu après une telle course haussière, la pression à la hausse à partir de ce niveau reste importante, les haussiers manquant actuellement d’élan pour absorber leurs positions.

Le staking sur l’ethereum 2.0 a atteint un nouveau record - Le staking sur l’ethereum 2.0 a maintenant atteint 6,73 millions d’ETH, ce qui représente une valeur d’environ 17,5 milliards d’euros et dépasse le montant total d’Ether verrouillé sur le réseau. La quantité verrouillée et jalonnée d’ETH représente actuellement 5,7% de l’offre en circulation. Le prix se consolide autour de 2 600 €, après avoir atteint 2 800 €, son plus haut niveau en trois mois. L’augmentation du volume d’ETH jalonné est un signe de confiance parmi les utilisateurs d’ethereum avant la mise à jour très attendue du réseau ethereum 2.0, lorsque l’actuel système Proof of Work sera remplacé par Proof of Stake. Contrairement à la plupart des autres crypto-monnaies, l’Ethereum reste bloqué jusqu’à cette étape, qui n’a pas encore de date fixe, mais qui devrait avoir lieu au début de l’année 2022.

Indices d’une remontée majeure des altcoins - Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à une rupture haussière des paires ETH/BTC, ce qui pourrait être le signe d’un rallye majeur des altcoins, les investisseurs recherchant des crypto-monnaies alternatives qui pourraient surpasser le BTC. La tendance semble devoir se poursuivre si le sentiment du marché reste positif. Les altcoins sont des actifs plus risqués que le BTC, et la hausse des paires ETH/BTC pourrait refléter un meilleur appétit pour le risque sur le marché des crypto-monnaies.

Le XRP a franchi en flèche la barre de 1 € - Le XRP a été l’un des actifs les plus performants au cours des sept derniers jours, gagnant quelque 60 %, avant de s’établir autour de 1 €. La sixième plus grande crypto-monnaie se négocie désormais à son prix le plus élevé au cours des trois derniers mois.

XRP est l’une des monnaies les plus liquides, rapide (règlement en trois à cinq secondes), évolutive (peut gérer 1 500 transactions par seconde), décentralisée (plus de 140 validateurs), stable (bilan de sept ans) et avec une consommation d’énergie négligeable grâce à son protocole de consensus. À son prix actuel, le XRP est encore en baisse de 42 % par rapport au sommet intrajournalier de 1,64 € atteint cette année le 14 avril. Le récent rallye pourrait être lié au dernier développement d’une action en justice de la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple, la société derrière XRP, car les investisseurs voient l’affaire évoluer en faveur de Ripple. Pour rappel, en décembre dernier, la SEC a accusé Ripple d’avoir offert des titres non enregistrés à partir de 2013.

Les contrats intelligents de Cardano seront publiés le 12 septembre - Le jeton natif de Cardano, ADA, a bondi de 20 % le week-end dernier après l’annonce de la publication de sa mise à niveau tant attendue le 12 septembre. Le jeton a augmenté d’environ 60 % au cours des sept derniers jours seulement. Les développeurs du réseau vont publier son "Alonzo Purple", qui est la dernière phase après Alonzo Blue et White, déjà achevés. La mise à niveau complète d’Alonzo lui permettra d’exécuter des contrats intelligents avancés et des applications DeFi sur la blockchain Cardano. Cette mise à niveau aidera Cardano à égaler les capacités d’Ethereum.

La star du football Messi payée en crypto suite à son transfert au Paris Saint-Germain - Le transfert de Lionel Messi au club français du Paris Saint-Germain comprenait un paiement en jetons de fans du PSG qui ont grimpé en flèche après l’annonce de l’arrivée de la superstar du football dans l’équipe. Les fans doivent acheter des CHZ avant de les échanger contre des jetons de supporters du PSG. C’est la première signature de haut niveau qui incluait la crypto dans l’histoire du football et c’est un pas important vers l’adoption de masse.

Un rallye majeur des altcoins mené par LINK et DOT – Sur sept jours, la plupart des altcoins dans le top 20 par la capitalisation boursière ont eu des rendements exceptionnels et la plupart d’entre eux ont surperformé le Bitcoin. La domination du bitcoin a chuté d’environ 3 % la semaine dernière, ce qui laisse entrevoir une tendance à l’échange du BTC contre des altcoins. Certains altcoins ont enregistré des gains massifs. LINK était l’un d’entre eux avec un gain hebdomadaire de 30 %, suivi de DOT avec une augmentation de 25 % du prix.