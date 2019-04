Nous surpondérons les actifs émergents par rapport à ceux des pays développés.

Nous sous-pondérons les actions mondiales. Le ralentissement des économies développées se confirme et les perspectives de croissance des bénéfices se dégradent. Le niveau élevé des actions laisse peu de place aux mauvaises surprises.

Nous conservons notre préférence pour les actions émergentes. Le retour en grâce de l’économie chinoise se confirme. Les plans de relance monétaires et budgétaire produisent leurs effets. Un accord commercial avec les Etats-Unis, désormais probable, redonnera confiance aux entrepreneurs. Les niveaux des valorisations restent attractifs.

Nous surpondérons les obligations émergentes en monnaies fortes et en monnaies locales. En Amérique latine, la croissance repart et l’inflation est maîtrisée. Les rendements offerts y sont très supérieurs aux rendements des obligations des pays développés et les monnaies sont largement sous-évaluées par rapport au dollar.