Mardi a été une journée inattendue puisque le marché s’est soudainement effondré alors que l’on ne s’attendait qu’à un repli mineur après les 30 jours précédents très rentables. Le sentiment haussier était en progression à l’issue du week-end de la fête du travail aux États-Unis et de la reconnaissance officielle du bitcoin comme monnaie légale au Salvador, mais la fête s’est rapidement interrompue avec la chute du bitcoin de près de 16 %. Les autres principaux altcoins ont suivi le mouvement avec des baisses de prix allant de 15 à 20 %. De plus, de nombreuses transactions liées à l’effet de levier ont été liquidées, ce qui a encore amplifié le mouvement des prix. Malgré la chute, le marché est toujours haussier sur une échelle de temps plus étendue et les prochains jours montreront si le marché a touché le fond.

À la suite d’une série d’événements totalement inattendus et en l’espace de quelques minutes, le prix du bitcoin s’est effondré, passant de plus de 44 800 € à moins de 37 000 €, dans un contexte de vente massive. Cela a entraîné des changements importants sur les marchés dérivés, puisque plus de 3,2 milliards d’euros ont été liquidés selon les statistiques. Ces événements ont été observés plus régulièrement au cours des derniers mois, car de plus en plus de traders semblent avoir recours à un effet de levier trop important dans leurs portefeuilles.

D’un point de vue technique, le bitcoin a brièvement plongé sous la moyenne mobile de 200 jours sur le graphique de la journée et a trouvé un support juste au-dessus du niveau de 37 400 €. L’ethereum a suivi le bitcoin et a chuté du niveau de 3 400 € à moins de 2 600 €, mais est resté au-dessus du niveau de soutien de la moyenne mobile à 200 jours. La liquidation a endommagé un peu le diagramme de l’échelle de temps inférieure, mais n’a encore rien changé sur une échelle de temps supérieure où le sentiment du marché est toujours haussier. Il convient de mentionner que le marché se redresse souvent très rapidement après de tels événements, comme nous l’avons vu en mars et en mai.

Le bitcoin est désormais une devise légale au Salvador - Le bitcoin est désormais officiellement devenu une monnaie légale au Salvador, trois mois après l’adoption de la loi sur le bitcoin le 9 juin par une majorité considérable, avec 62 membres votant en faveur du projet de loi, tandis que 19 s’y opposaient et trois n’ont pas voté. La crypto est donc officiellement devenue une monnaie légale mardi, lorsque la loi est entrée en vigueur. Cela signifie que le bitcoin est désormais un moyen de paiement égal au dollar américain dans le pays, qui lui est en circulation au Salvador depuis 2001. Les biens, les services et même les taxes peuvent désormais être payés en bitcoins. Tout acteur économique ou service doit accepter son utilisation comme forme légale de paiement. Un jour avant l’entrée en vigueur de la loi, le Salvador a acheté ses 200 premiers bitcoins et en a acheté 150 autres à la suite de la récente chute de son prix.

Le litecoin supporte les NFTs - Le litecoin a présenté OmniLite, un protocole de couche 2 qui permettrait la création de stablecoins et de smart contracts sur la blockchain. Le déploiement permettrait également la création de jetons non fongibles (NFT). OmniLite est basé sur le précédent protocole Omni, qui agissait comme une couche secondaire sur la blockchain Bitcoin. Le prix du litecoin a bondi après l’annonce, mais a rechuté lors de la récente chute du marché. Le prix a bondi de près de 200 € avant la chute. Au moment de la rédaction de cet article, le litecoin a atteint une ligne de soutien à 140 € et tente de se stabiliser autour de 150 €.

Le Iota a effectué sa mise à jour Hornet - Le prix du Iota a grimpé de plus de 100 % au cours des trois premiers jours de septembre pour atteindre un sommet intrajournalier de 1,72 €, avant de redescendre aux alentours de 1 €. Le prix tente maintenant de trouver un support autour de 1,25 €, ce qui est encore 50 % plus élevé que fin août. Le regain d’intérêt pour le projet intervient après que le protocole ait intégré la mise à jour Hornet, qui a ramené la fonction de peering automatique et a intégré un plug-in faucet avec le nœud Hornet, simplifiant la méthode d’exécution d’un réseau privé Tangle. Le réseau développe également la mise à jour proposée parallèlement à une nouvelle option de portefeuille connue sous le nom de Firefly.

Un dimanche très important pour le cardano - Le marché des altcoins ne s’est dirigé que dans une seule direction, l’ada étant l’un des actifs les plus performants. La mise à jour " Alonzo " de cardano et les contrats intelligents sur le réseau sont à venir, ce qui fait grimper le prix. Selon le cardano, le dimanche 12 septembre marque la mise à jour du réseau principal pour l’activation des contrats intelligents. IOHK, les développeurs qui sont à l’origine de ce projet, ont officiellement soumis une proposition de mise à jour au réseau principal de cardano afin de déclencher un processus de hard fork. Une fois qu’une proposition est soumise, tout détenteur de jetons ada peut voter pour l’accepter ou la refuser. Quant à l’ada, le prix de ce jeton natif de cardano a atteint son plus haut niveau historique à 2,6 €, avant de retomber à 1,8 € récemment.