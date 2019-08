Les actions émergentes conservent notre préférence. Les niveaux de valorisation sont historiquement bas et le momentum des révisions bénéficiaires est positif.

La situation est également plus favorable pour les actions européennes, que nous surpondérons. Notre indicateur d’activité est en hausse pour le quatrième mois consécutif. Les perspectives bénéficiaires sont également positives.

Nous restons prudents à l’égard des actions américaines, qui offrent la moins bonne combinaison entre valorisation et perspectives bénéficiaires.

Nous surpondérons les obligations émergentes en monnaies fortes. Les devises émergentes sont largement sous évaluées par rapport au dollar US et les rendements sont élevés en regard de ceux des pays développés. L’inflation y est généralement bien maitrisée et nous devrions continuer d’assister à des baisses de taux directeurs dans les pays producteurs de matières premières.

Nous sous-pondérons l’ensemble des marchés du crédit, qui semblent aujourd’hui insensibles au risque d’un ralentissement plus marqué.

Nous prenons une surpondération sur le franc suisse. Beaucoup de pays développés sont enclins à la dévaluation de leurs monnaies.