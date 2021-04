Pour autant, la corrélation estimée entre les facteurs Momentum et Value varie d’un indice de référence à l’autre. Ainsi, ce nouveau régime de corrélation n’est pas bien reflété dans les indices Dow Jones Thematic, ni dans les indices MSCI USA Value et Momentum, en raison de la fréquence de rééquilibrage trop faible (trimestrielle ou semestrielle).

Les stratégies alternatives assorties d’un biais Momentum se sont plutôt bien comportées récemment, à l’image des gérants Market Neutral L/S, avec une surperformance de +1,8% depuis le début de l’année selon les groupes de pairs d’OPCVM alternatifs Lyxor. Ces stratégies ont recours à des approches exclusives pour bâtir leurs expositions au facteur de Momentum, avec certainement plus de réactivité que les indices de référence évoqués plus haut. C’est ainsi qu’elles ont de toute évidence renforcé le biais Value (voir page 2) inhérent à leur exposition au facteur Momentum.

Les perspectives à court terme de ces stratégies se sont légèrement améliorées. Leur penchant pour le facteur Momentum permet aux gérants Market Neutral L/S de capter les bienfaits de la révision à la hausse des prévisions économiques maintenant que la corrélation avec le facteur Value s’accentue.

Pour les investisseurs soumis à des contraintes de risque, la faible volatilité typique de ces stratégies et leur biais cyclique actuel sont, dans une certaine mesure, favorables.

À plus long terme, toutefois, elles demeurent vulnérables à des rotations dans les préférences factorielles du marché, car il est difficile de dire si la tendance récente qui soutient le facteur Value durera très longtemps. De plus, l’absence de directionnalité devrait entraver leur capacité à capter intégralement le rebond de l’économie alors que les investisseurs centreront de nouveau leur attention sur les fondamentaux.