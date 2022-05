Cinq ans après leur lancement, les Supertrends de Credit Suisse continuent de se concentrer sur les tendances sociétales à long terme et pluriannuelles susceptibles de créer des opportunités de croissance rapide des entreprises. La récente volatilité des marchés n’a pas significativement affecté notre conviction de long terme sur l’ensemble des Supertrends, malgré la tendance de certains catalyseurs à court terme à favoriser certains Supertrends.

En 2021, les Supertrends « Infrastructure » et « Changement climatique » ont par exemple particulièrement bénéficié de projets d’infrastructure à grande échelle, ainsi que du soutien politique en faveur de l’action climatique lors d’événements clés tels que la COP26.

Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer à Credit Suisse, a déclaré : « Nous avons conçu nos Supertrends pour transcender les cycles économiques et offrir aux investisseurs des opportunités de placement en actions sur plusieurs années. Bien que les catalyseurs à court terme aient tendance à favoriser certains Supertrends par rapport à d’autres, nous voulons que les investisseurs voient audelà du sentiment à court terme et de la volatilité des marchés financiers. Les Supertrends offrent une opportunité d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers, sociétaux et environnementaux. De plus en plus d’investisseurs commençant à voir les choses de cette manière, nous pensons que nos Supertrends ont un bel avenir. »

« Tous les thèmes des Supertrends sont axés sur les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Afin de nous emparer efficacement de ce lien, nous suivons la progression du cadre global des ODD et surveillons de près l’alignement de nos thèmes d’investissement sur ceux-ci. Il est encourageant de voir nos Supertrends contribuer positivement à des objectifs de développement plus larges tout en apportant du rendement aux investisseurs » déclare Nannette Hechler-Fayd’herbe, responsable Global Economics and Research à Credit Suisse.

Les tendances de placement en actions à long terme sont présentées ci-dessous.

Sociétés anxieuses : Bien que le COVID-19 reste une préoccupation pour de nombreuses personnes, il vient à présent après la pauvreté, l’inégalité sociale et le chômage. Les entreprises, ainsi que les investisseurs, ont un rôle important à jouer dans l’élaboration de solutions. La récente poussée d’inflation a donné lieu à de nouvelles difficultés d’accessibilité, surtout en matière de logement et d’alimentation, ouvrant la voie aux sociétés capables de relever ces défis.

Infrastructure : 2022 semble annoncer un boom pluriannuel pour les infrastructures, les gouvernements finançant de nouveaux programmes aux États-Unis et en Europe. La majorité de la dépense est promise aux transports, à la transition énergétique et à l’infrastructure des communications. L’inflation est un facteur plutôt positif pour le secteur des infrastructures, car les contrats des sociétés de transport et des services d’approvisionnement en eau/gaz/électricité réglementés contiennent une clause d’indexation des prix (liée à l’indice des prix à la consommation ou à une mesure de l’inflation spécifique au secteur).

Technologie : À partir de novembre 2021, les cours des titres technologiques se sont adaptés à la hausse des taux d’intérêt et à la fin des taux de croissance très élevés prévalant durant la pandémie. Pourtant, la révolution numérique a encore du chemin à faire, avec de nouveaux catalyseurs comme le métavers, qui donnent de l’élan à cette tendance. Les investissements dans le marketing numérique, la production, les ventes et la distribution dans le métavers devraient augmenter avec la population de ce monde virtuel.

Économie des seniors : Le Supertrend Économie des seniors repose sur la projection selon laquelle cette population doublera à plus de deux milliards d’individus d’ici 2050. Ce bouleversement créera de la demande, mais aussi des difficultés nécessitant des solutions innovantes dans les marchés de la santé, de l’assurance, de la consommation et de l’immobilier. Les maladies cardiovasculaires, l’oncologie et la neurologie font partie des domaines thérapeutiques particulièrement importants. En dehors du secteur de la santé, l’Économie des seniors est aussi exposée aux sociétés financières, qui devraient profiter de la hausse des taux d’intérêt, ainsi qu’à certaines entreprises de biens de consommation.

Valeur des Millennials : Le retour à la normale est encore attendu au niveau des chaînes d’approvisionnement et des tendances de consommation après la crise du COVID-19, ce qui crée un environnement de consommation volatil à court terme. Mais les tendances à long terme sont solidement ancrées. Par exemple, la jeune génération est prête à intégrer les environnements numériques simulés dans ses activités quotidiennes. La durabilité joue aussi un rôle central dans les habitudes de consommation des jeunes générations. Elles sont très préoccupées par l’environnement et motivées pour changer les choses en adoptant des modes de vie plus durables, notamment dans les pays émergents où vit la majorité de cette cohorte [1].