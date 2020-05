Alors qu’un nombre croissant de pays reviennent à la normale, le mois d’avril est parti pour être celui où l’effet des mesures de confinement aura été le plus fort sur l’activité économique. En effet, les indices PMI [1], premier indicateur disponible sur l’activité, montrent une baisse très forte dans les pays où le confinement a été appliqué de la manière la plus stricte. Le PMI composite de la zone euro atteint 13,6, un niveau extrêmement bas et le PMI composite suédois baisse également nettement mais à seulement 38,3.

NOTRE ANALYSE

La Suède a adopté une stratégie très différente des autres pays en maintenant ouverts une bonne partie de ses établissements commerciaux ainsi que ses écoles. La Blavatnik School of Government de l’université d’Oxford publie depuis quelques semaines un indicateur sur la rigueur des mesures de confinement. En tenant en compte plusieurs aspects (fermeture des écoles, des bureaux, des commerces, annulation des événements, assignation à domicile et restrictions…) et calibré de 0 à 100, il s’établissait en moyenne à 45 en avril en Suède contre un niveau moyen de 86 dans la zone euro. À titre de comparaison, l’indicateur pour la Chine était de 60 en février et mars et à 49 en avril.

Ce moindre confinement permet une poursuite de l’activité économique mais le niveau du PMI composite reste tout de même proche des points bas de début 2009. À l’époque, le PIB s’était contracté de 5-6%. Alors que des mesures de restriction étaient tout de même prises en Suède, le pays reste très ouvert au reste du monde et une baisse d’activité semblait inévitable. Néanmoins, cet exemple peut laisser espérer pour les autres pays un retour rapide vers une activité autour de 95% de la normale lorsque les mesures les plus strictes seront levées. La deuxième partie de la reprise dépendra de plusieurs facteurs : préservation de l’appareil productif, mesures de relance et évolution du comportement des agents économiques.